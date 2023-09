Pete Davidson plaisante sur « l’éclat post-réadaptation » lors d’une représentation dans le New Jersey – Hollywood Life

Crédit d’image : Adela Loconte/Shutterstock

Pete Davidson, 29 ans, a parlé de suivre un traitement dans un centre de réadaptation pour usage de kétamine, lors de son stand-up à Atlantic City, dans le New Jersey, dimanche. Le comédien a plaisanté en disant qu’il était dans un « éclat post-rééducation » pendant qu’il jouait, et a déclaré que c’était la septième fois qu’il recevait un traitement, selon PERSONNES. « Je viens tout juste de sortir de cure de désintoxication, tout le monde », a-t-il apparemment déclaré sur scène à l’Ettes Arena du Hard Rock Hotel & Casino. «J’ai eu cet éclat post-rééducation. La septième fois est la bonne !

Il a ensuite parlé de la kétamine, la drogue dissociative qu’il prenait quotidiennement depuis quatre ans, a en outre rapporté le média. Il est généralement utilisé en médecine comme anesthésique. « C’était magique », aurait-il déclaré. «Une fois, j’ai eu Les Wiggles s’associer avec la liste de Schindler.»

Pendant son passage sur scène, Pete aurait également déclaré au public qu’il était présent Aretha Franklin« [You] tu ne peux pas prendre de drogue à 30 ans » [because] « ce n’est plus mignon » [and] « Tu n’es qu’un toxicomane », a-t-il ajouté.

Les paroles de Pete lors de l’émission du New Jersey surviennent après qu’il a été rapporté qu’il s’était inscrit dans un centre de réadaptation en juin. Il aurait été hospitalisé pour un trouble de stress post-traumatique et un trouble de la personnalité limite. « Pete se rend souvent en cure de désintoxication pour travailler sur ces problèmes », a déclaré une source. PERSONNES à l’époque. « Ses amis et sa famille lui ont apporté leur soutien pendant cette période. »

La mère de Pete, Amy Waters-Davidsona récemment fait la une des journaux pour avoir publié un hommage déchirant à son défunt père, Scott Davidson, qui était un pompier des pompiers de New York décédé tragiquement à la suite des attentats terroristes du 11 septembre. Dans l’hommage, elle a partagé des photos du mari et du père adorés, dont une d’elle serrant Scott dans ses bras, et une de lui boutonnant une veste de pompier sur un Pete plus jeune et souriant. « Les jours les plus heureux de ma vie et je ne le savais pas », a écrit Amy en légende du message, aux côtés d’émojis au cœur bleu. « N’oubliez jamais et soyez toujours reconnaissant. »