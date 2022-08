Pete Davidson parle à Orlando Bloom, torse nu, sur le plateau de tournage : Photo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image: Backgrid AU / BACKGRID

Pete Davidson et Orlando Bloom avoir une bromance naissante en cours. Les deux ont été vus en train de discuter sur le tournage de leur prochain film Sorciers ! à Wangetti Beach dans le Queensland, en Australie. Orlando, 45 ans, portait une minuscule veste noire sur son corps torse nu qui mettait en valeur ses muscles et ses abdos tatoués. L’acteur britannique portait également de fausses dreadlocks et une paire de pantalons noirs dans les images de tournage.

Pete, 28 ans, a montré beaucoup moins de peau qu’Orlando sur le plateau de tournage. La Saturday Night Live alun portait un T-shirt uni taché et un pantalon rose alors qu’il discutait avec sa belle co-star. Pete a tenu une boisson dans sa main et a secoué des poils du visage, y compris une barbe et des favoris en pleine croissance. Comme Orlando, les tatouages ​​de Pete sur son bras étaient visibles sur les clichés.

Assistants est dirigée par David Michod et aussi des étoiles François Rogowski, Naomi Scottet Sean Harris. Le film “suit deux malheureux exploitants de bars de plage”, interprétés par Pete et Franz, “qui ont eu des ennuis lorsqu’ils sont tombés sur un butin volé qu’ils auraient vraiment dû laisser tranquilles”, selon Date limite.

Pete et Orlando ont formé un lien étroit en travaillant ensemble sur leur prochain film. HollywoodLa Vie a récemment appris d’une source EXCLUSIVE que les acteurs pourraient avoir l’intention de sortir un soir prochainement avec la petite amie de Pete, Kim Kardashianet la fiancée d’Orlando, Katy Perryen Australie.

“Katy a séjourné là-bas avec Orlando pendant le tournage et il adorerait avoir un double rendez-vous tous ensemble si Kim est capable de faire le voyage”, a expliqué notre initié. “Pierre Kim a vraiment manqué, mais ils FaceTime, parlent et envoient des SMS plusieurs fois par jour », a poursuivi l’initié. “Il est content qu’elle ait pu passer du temps entre filles avec [her daughter] Nord [West] et il a hâte de la revoir en personne bientôt.