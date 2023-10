Pete Davidson livre un « SNL » émotionnel et ouvert sur Israël et Gaza – National

Dans un monde en proie à des conflits, Saturday Night Live est revenu pour la première de sa 49e saison avec le comédien souvent troublé Pete Davidson à la barre – et une fois qu’il a commencé son monologue d’ouverture, il est devenu clair qu’il n’y avait peut-être pas de meilleur choix.

Davidson, 29 ans, était inhabituellement sombre lors de son discours ouvert à froid, et les lumières ont été éteintes dans le studio pour souligner la gravité du sujet : le conflit Israël-Hamas.

« Cette semaine, nous avons vu des images et des histoires horribles en provenance d’Israël et de Gaza », a-t-il commencé. « Et je sais ce que vous pensez, qui de mieux que Pete Davidson pour commenter cela ? »

« Eh bien, à bien des égards, je suis une bonne personne pour en parler, car quand j’avais sept ans, mon père a été tué dans une attaque terroriste. Donc, je sais quelque chose à propos de ce que c’est », a-t-il déclaré, faisant référence à son père, Scott, qui était pompier à New York, décédé le 11 septembre 2001.

Davidson a ensuite parlé des images horribles d’enfants morts et blessés qui ont émergé du conflit.

« J’ai vu tellement de photos terribles cette semaine. Des enfants qui souffrent, des enfants israéliens et des enfants palestiniens », a-t-il déclaré. « Et cela m’a ramené dans un endroit vraiment horrible, horrible. Personne au monde ne mérite de souffrir ainsi, surtout pas les enfants.

Il a développé sa propre expérience face à la mort lorsqu’il était enfant et a déclaré qu’il utilisait toujours l’humour pour s’éloigner des pensées et des impulsions sombres.

« Après la mort de mon père, ma mère a fait tout ce qu’elle pouvait pour me remonter le moral. Je me souviens d’un jour où j’avais huit ans. Elle m’a offert ce qu’elle pensait être un film Disney. Mais c’était en fait le stand-up spécial d’Eddie Murphy Délirant, » il expliqua.

« Et nous y avons joué dans la voiture sur le chemin du retour. Et quand elle a entendu ce que disait Eddie Murphy, elle a essayé de le retirer. Mais ensuite elle remarqua quelque chose. Pour la première fois depuis longtemps, je riais à nouveau. Je ne comprends pas ça. Je ne le fais vraiment pas et je ne le ferai jamais. Mais parfois, la comédie est vraiment la seule façon de sortir de la tragédie. »

« Mon cœur est avec tous ceux dont la vie a été détruite cette semaine, mais ce soir, je vais faire ce que j’ai toujours fait face à la tragédie : et c’est essayer d’être drôle », a-t-il conclu.

Son SNL l’hébergement était le premier retour de Davidson dans l’émission de sketchs comiques depuis son départ en tant que membre de la distribution en 2022. Davidson a passé huit saisons en tant que membre de la distribution. Il joue actuellement dans Argent stupideun film sur le boom boursier de GameStop.

(Vous pouvez regarder le froid s’ouvrir dans son intégralité, en haut.)

« Saturday Night Live » est diffusé sur Global le samedi à 23 h 30 HE/20 h 30 HP.