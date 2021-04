Pete Davidson est prêt à jouer dans le rôle de la légende du punk Joey Ramone.

Le comédien de « Saturday Night Live » jouera dans « J’ai couché avec Joey Ramone », un biopic retraçant la vie du leader des Ramones, qui s’est imposé comme une icône du genre punk avant sa mort d’un lymphome en 2001.

Netflix a annoncé le film dans un communiqué de presse jeudi, qui marquait également le 20e anniversaire de la mort de Ramone. Selon Adam Fogelson, président de STX Films, Davidson «est parfait pour ce rôle», et les mémoires de Mickey Leigh sont «un grand hymne rock qui fera un biopic rock tout aussi formidable».

«Lorsque vous partagez un lit avec quelqu’un – et pas seulement un lit, mais une enfance, une famille et une vie – vous connaissez cette personne mieux que quiconque», a ajouté Fogelson. « Mickey Leigh n’a pas seulement collaboré avec le groupe de son grand frère – il a des souvenirs irremplaçables de Joey Ramone et des aperçus irremplaçables, l’ayant soutenu quand personne d’autre ne le ferait et l’a vu surmonter l’adversité de la manière la plus dramatique. »

Orley et Davidson ont déjà travaillé ensemble sur le film « Big Time Adolescence » et sur le stand-up spécial Netflix de Davidson « Alive from New York ».

En tant que chanteur de The Ramones, sans doute l’un des groupes américains les plus influents du XXe siècle, Ramone et les faux frères Dee Dee, Johnny et Tommy ont façonné et motivé toute une génération de rockers post-disco, de The Clash et les Sex Pistols à Nirvana et Pearl. Confiture à Green Day et The Offspring.

Le chanteur dégingandé, toujours vêtu de nuances, veste en cuir noir, jeans effilochés et baskets, a formé le quatuor Queens en 1974 et a fait surface sur la scène punk deux ans plus tard en tant que prototype du genre, un rebelle geek bruyant et fier.

À la veille de la sortie de l’album d’adieu de 1995 « Adios Amigos », a déclaré Ramone à USA TODAY, « à la fin des années 70, il y avait Toto, Boston, Journey et Disco Duck. Si vous ne ressembliez pas à Meat Loaf ou à la saveur du jour, tu n’avais aucune chance en enfer. Nous jouions à Philadelphie et nous rendions visite à la station de radio – je ne sais pas pourquoi, car ils ne nous ont jamais joué – et le directeur du programme disait: « Si tu ressemblais plus à les Doobie Brothers, nous jouerions avec vous. Ironiquement, maintenant tout le monde ressemble aux Ramones. «

