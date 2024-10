Pete Davidson fait une rare apparition publique

Davidson, qui semblait être de « bonne humeur », selon Page sixa été vu en compagnie du rappeur Machine Gun Kelly et vêtu d’une chemise rouge FDNY – un hommage apparent à son père, Scott Matthew Davidsonun pompier décédé lors des attentats du 11 septembre à New York. Il s’agissait de la première apparition publique de Davidson depuis des mois après s’être rendu dans un centre de bien-être en juillet pour résoudre ses problèmes de santé mentale. L’été précédent, le comédien avait demandé de l’aide pour faire face à son SSPT et à son trouble de la personnalité limite.

« Pete va régulièrement en cure de désintoxication pour des » mises au point « et pour faire une pause mentale », a déclaré une source à Page Six en 2023. En 2018, Davidson a déclaré Variété qu’il avait été « dans et hors des établissements de santé psychiatrique depuis l’âge de 9 ans », c’est-à-dire peu de temps après la mort de son père. « C’était vraiment très difficile pour lui de se rétablir, et je dirais même que ce n’est que récemment qu’il a trouvé sa voie et qu’il va bien », a déclaré la mère de Davidson, Amy Waters Davidson. Personnes en 2020. (Plus d’histoires de Pete Davidson.)