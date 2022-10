Pete Davidson “fait une pause” dans le tournage d’une émission télévisée après avoir subi un “effondrement majeur” sur le plateau

PETE Davidson prend une pause dans le tournage de sa nouvelle émission Peacock Bupkis après avoir subi son effondrement majeur présumé sur le plateau.

Une source a affirmé que Pete, 28 ans, avait été invité à s’éloigner du plateau en raison de la pression récente devenue “trop” pour lui.

Pete Davidson a été invité à s'absenter du plateau après son effondrement majeur

Apparemment, Pete a fait sensation sur le plateau jeudi dernier, ce qui lui a demandé de prendre un congé car la pression devenait « trop forte ».

La semaine dernière, The US Sun a appris en exclusivité que Pete avait rencontré des problèmes sur le tournage de Bupkis, une émission télévisée qu’il tourne actuellement à New York.

Une source proche de la production a affirmé que “Pete avait fait une crise” sur le plateau jeudi soir.

Depuis lors, Pete aurait été invité à prendre quelques jours de congé sur son propre plateau de tournage pour “se concentrer sur lui-même”.

L’acteur est censé être de retour sur le plateau avec des caméras qui tournent cette semaine.

Le US Sun n’a pas été informé à quel moment exact cette semaine Pete reviendra sur le plateau de Bupkin.

Les caméras auraient tourné même avec Pete absent.

La semaine dernière, un initié de la production a affirmé que “Pete a jeté deux bougies à travers sa remorque et endommagé le pare-brise d’un deuxième camion”.

“Il a également jeté du café sur les murs et cassé une télévision en deux dans sa caravane.”





L’EFFONDREMENT

Apparemment, la crise de Pete s’est produite dans sa camionnette de vestiaire jeudi soir.

“Pete a jeté deux bougies à travers sa remorque et a endommagé le pare-brise d’un deuxième camion”, a révélé l’initié.

“Il a également jeté du café sur les murs et cassé une télévision en deux dans sa caravane.”

La source a ajouté: “Apparemment, Pete a eu un peu de temps libre pour se ressaisir et se concentrer sur lui-même.”

La star n’était pas sur le plateau de tournage vendredi après l’éruption signalée, selon l’initié.

On ne sait pas non plus exactement ce qui a déclenché la prétendue explosion de Pete sur le plateau.

Les forces de l’ordre de Long Island City, New York, où l’émission est actuellement en production, ont déclaré au US Sun qu’aucun rapport de police n’avait encore été déposé concernant l’incident présumé.

Le US Sun a contacté les représentants de Pete et les représentants de Bupkis pour obtenir des commentaires, mais n’a pas eu de réponse.

KIM-MING AUTOUR

Pete et Kim Kardashian ont décidé d’arrêter au cours de l’été.

Il a gardé un profil bas mais est apparu de bonne humeur plus tôt ce mois-ci lorsqu’il a fait une rare sortie en public.

Bien que Kim, 42 ans, et Pete ne soient plus en couple, on pense toujours que le couple est en contact.

La semaine dernière, il a également été signalé que les anciens amants étaient en contact régulier par SMS.

Kim aurait le sentiment que sa vie est «trop compliquée» pour se remettre avec son ex, citant un drame en cours avec son ancien mari Kanye West.

Un initié a récemment déclaré au US Sun : « Ils parlent encore beaucoup, ils sont de bons amis et rient beaucoup – il tient bon et lui dit qu’il sauterait dans un avion à tout moment pour elle.

“Mais Kim pense que la vie est tout simplement trop désordonnée maintenant et elle ne veut rien de sérieux en ce moment – ​​alors que lui le fait clairement. Elle ne veut pas l’enchaîner, elle ne veut pas faire ça et lui donner l’espoir qu’il y a une chance alors qu’elle sait qu’il n’y en a pas.

Kim a mis fin à sa romance de neuf mois avec le natif de New York en août, blâmant leurs horaires de travail exigeants.

La mère de quatre enfants a rencontré Pete lorsqu’elle a hébergé SNL après sa séparation de Kanye.

Le rappeur Kanye, 45 ans, était un problème constant pendant la relation, rabaissant publiquement Pete, menaçant la bande dessinée et partageant des messages privés entre eux sur les réseaux sociaux.

COUPER DEHORS

Avant leur séparation, il a été révélé que Pete apparaîtrait dans la prochaine saison de The Kardashians sur Hulu.

Bien que les téléspectateurs aient été déçus après que la star ait apparemment été coupée des épisodes récents de la série.

Les fans ont exprimé leur fureur face à l’omission du comédien dans le dernier épisode – d’autant plus qu’il a été photographié lors de l’événement de la scène alors que les caméras tournaient.

Une personne a critiqué l’émission en tweetant : “Wow Kardashians, vous avez fait du bon travail en supprimant Pete.”

Un autre a déclamé: «Le nouveau spectacle des Kardashian est en train de se détériorer pour moi. Avant, c’était de la super télé parce qu’ils gardaient ça réel, ils disaient que s’ils faisaient de la télé-réalité, ils montreraient tout et maintenant c’est juste un tas de leurs diverses entreprises commerciales.

“Ils ont coupé Pete, Astroworld, la coparentalité de Kanye, Scott [Disick]?”

Après avoir quitté le plateau vendredi, Pete n'est toujours pas revenu sur le plateau de sa nouvelle émission télévisée Bupkis

Pete aurait "jeté du café sur les murs et cassé une télévision en deux" à l'intérieur de sa caravane jeudi soir

Même si Pete et Kim Kardashian se sont séparés en août, les fans sont furieux que le comédien ait été coupé des scènes de The Kardashians de Hulu