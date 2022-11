Pete Davidson et les tenues de match d’Emily Ratajkowski

Pete Davidson et Emily Ratajkowski continuent d’alimenter les rumeurs de rencontres.

Plus tôt cette semaine, les nouvelles de la relation de Davidson et Ratajkowski ont repris après que l’alun de “Saturday Night Live” aurait passé son 29e anniversaire avec le mannequin mercredi.

Ils ont également été vus récemment en train de s’embrasser à New York tout en portant des tenues assorties. Le duo portait à la fois des doudounes noires et des pantalons baggy beiges.

Ce n’est pas la première fois que Davidson est jumelé avec son autre significatif.

Voici un retour sur d’autres moments où Davidson s’est jumelé avec ses copines.

AU MILIEU DES RUMEURS, PETE DAVIDSON RENCONTRE AVEC EMILY RATAJKOWSKI, DIONNE WARWICK TIRE SON COUP AVEC L’ANCIENNE ‘SNL’ STAR

Ariana Grande

Lorsque Davidson et Ariana Grande étaient ensemble en 2018, ils ont non seulement assorti leurs tenues de temps en temps, mais aussi leurs accessoires.

Dans une image devenue virale, Davidson et Grande ont été vus marchant main dans la main, portant tous deux de petits sacs tout en grignotant des sucettes.

À une autre occasion, Grande et Davidson ont tous deux embrassé la douceur des pastels. Sur scène pendant “The Sweetener Sessions”, le couple a montré des looks assortis avec un pantalon de survêtement rose pastel Davidson et Grande portant un sweat-shirt violet assorti surdimensionné.

Leur relation a pris fin après avoir rompu leurs fiançailles en octobre 2018 après seulement cinq mois de fréquentation.

Phoebe Dynevor

En mars 2021, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles Davidson était en couple avec l’actrice de “Bridgerton” Phoebe Dynevor.

Le couple a été photographié alors qu’il assistait aux championnats de tennis de Wimbledon en 2021, correspondant à différentes nuances de vert. Dynevor portait une robe vert foncé, tandis que Davison a opté pour un pull vert clair.

Les deux ont continué à sortir ensemble jusqu’en août 2021, se séparant après cinq mois. On dit que leur rupture est due à la distance qui les sépare. Dynevor vit en Angleterre et Davidson vit à New York.

Kim Kardashian

Plus récemment, Davidson était en couple avec la star de “The Kardashians” Kim Kardashian. Les deux sont devenus un couple après que Kardashian ait animé “Saturday Night Live” en octobre 2021, et après des semaines à affirmer qu’ils n’étaient que des amis, ils ont confirmé leur relation en novembre 2021.

Lors de leurs déplacements à Londres, Kardashian et Davidson ont été aperçus portant des tenues entièrement noires. À l’époque, les cheveux de Kardashian étaient également teints en blond platine, ce qu’elle a fait dans le passé.

Davidson et Kardashian ont enduré des difficultés au début de leur relation, lorsque l’ex-mari de Kardashian, Kanye “Ye” West, a commencé à faire des commentaires sur leur relation, allant jusqu’à inclure une version cartoon de Davidson dans l’un de ses clips.

Après neuf mois de fréquentation, Davidson et Kardashian se sont séparés en août 2022.