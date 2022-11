Pete Davidson et Emily Ratajkowski rendent public une soirée de rendez-vous sur le terrain lors du match des New York Knicks

L’un des célibataires les plus convoités d’Hollywood semble ne pas figurer sur la liste.

Pete Davidson et Emily Ratajkowski se sont assis sur le terrain lors du match des New York Knicks dimanche au Madison Square Garden pour leur premier rendez-vous public.

L’ancien comédien de “Saturday Night Live” a profité de sa nouvelle disponibilité en soirée pour regarder le match aux côtés de Ben Stiller et Christine Taylor, tandis qu’Emily était assise à côté de Jordin Sparks et de son mari, Dana Isaiah.

PETE DAVIDSON, EMILY RATAJKOWSKI MATCH TENUES: UN REGARD SUR D’AUTRES MOMENTS ‘SNL’ ALUM MORPHÉ DANS SES AMIES

La star du “King of Staten Island” portait un manteau en polaire avec un jean et gardait ses lunettes de soleil tout en regardant le match mordant, qui s’est terminé par une victoire pour les Memphis Grizzlies.

Ratajkowski est resté au chaud dans une doudoune marron The North Face avec un jean et un t-shirt. Elle a récemment demandé le divorce de son ex-mari Sebastian Bear-McClard après quatre ans de mariage.

KIM KARDASHIAN PARTAGE SA THÉORIE SUR LE RENDEZ-VOUS DES FILLES “HOT” AVEC PETE DAVIDSON

La créatrice d’Inamorata et son ex ont un fils ensemble, Sylvester Apollo, qui a eu un an en mars.

Pete et Emily ont été aperçus pour la première fois ensemble il y a plus d’une semaine, et leur romance se serait réchauffée depuis qu’ils ont célébré son 29e anniversaire en novembre.

L’auteur de “My Body”, âgé de 31 ans, est également ami avec l’ex de Pete, Kim Kardashian, depuis des années.

Davidson et Kardashian se sont rencontrés alors qu’elle était animatrice invitée sur “SNL” en octobre 2021.

Le couple a partagé son premier baiser à l’antenne et a affirmé qu’ils n’étaient amis que pendant des semaines après la relation amoureuse. Ils ont confirmé la relation en novembre 2021 et ont finalement mis fin aux choses en août.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Davidson a eu une grande année et est finalement apparu dans l’émission familiale de Hulu, “The Kardashians”. Il a également quitté son concert de longue date à “SNL” et a fait face à un examen minutieux en ligne de la part du mari séparé de Kim, Kanye West, sur une litanie de problèmes.

Lorsque Pete et Kim ont rompu en août, West a publié une fausse couverture du “New York Times” avec le titre “Skete Davidson mort à 28 ans”.

Kim et Kanye ont quatre enfants ensemble et elle a demandé le divorce de West en février 2021. Un juge l’a déclarée légalement célibataire près d’un an plus tard au milieu d’une procédure de garde bloquée.

Pete était auparavant fiancé à Ariana Grande après une relation éclair de plusieurs mois qui a commencé en mai 2018 et s’est terminée en octobre.

On pense plus tard qu’il sortait avec Phoebe Dynevor. Malgré les tentatives de relation à distance et la participation à Wimbledon ensemble en 2021, ils ont rompu après seulement quelques mois. Il a également été brièvement lié à Kaia Gerber et Kate Beckinsale.