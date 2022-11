Pete Davidson et Emily Ratajkowski assistent ensemble à Friendsgiving – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Pete Davidson et Emily Ratajkowski passent déjà des vacances ensemble ! Le couple, dont on dit qu’il sortirait ensemble après le Saturday Night Live la rupture récente de l’humoriste avec Kim Kardashiana profité d’un Thanksgiving anticipé avec des amis, selon Page 6. Le point de vente a rapporté que Selby Drummondle chef de la marque de l’application de rencontres Bumble, a publié une photo de Pete et Emily en train de manger avec un grand groupe pour célébrer la journée, pour supprimer le cliché peu de temps après.

Peu de temps après la rumeur selon laquelle l’acteur et le mannequin seraient un élément, le couple a été repéré ensemble. Ils ont même été photographiés suspendus juste devant son appartement à New York le jour de l’anniversaire de Pete. Emily a également aimé une photo publiée par Kim, montrant son soutien apparent à l’ex de Pete. Le magnat du maquillage et Roi de Staten Island alun daté d’environ neuf mois, avec leur romance très publique au milieu du divorce de Kim avec le rappeur Kanye West. Kim et Pete ont fini par se séparer en août.

Une source a dit HollywoodLa Vie, cependant, que Kim n’a aucun problème à ce qu’ils sortent ensemble. “Kim connaît Emily depuis un certain temps et elle approuve qu’ils sortent ensemble”, ont-ils déclaré. “Elle pense que c’est mignon et elle est légitimement heureuse qu’il ait trouvé quelqu’un qui soit plus à sa vitesse et sur la même longueur d’onde que lui. Ils vivent dans la même ville, sont proches en âge et ont travaillé sur plusieurs projets ensemble, dont la séance photo dont ils ont tous les deux parlé. Elle est fortement immergée dans la scène new-yorkaise, tout comme lui. Ils connaissent beaucoup des mêmes personnes et courent dans les mêmes foules, alors Kim pense qu’ils vont bien ensemble.

Emily est la dernière d’une longue lignée de femmes de haut niveau que Pete a eues à son bras. Son histoire de rencontres comprend Kate Beckinsaleex-fiancée Ariana Grande, Kaia Gerber, Phoebe Dynevor et Larry Davidla fille de Cassie David… ainsi que Kim K. Quant à Emily, le mannequin était marié à Sebastian Bear-McClard mais a demandé le divorce en septembre 2022. Elle a un fils de 21 mois Sylvestre.

