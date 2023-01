Pete Davidson et Chase Sui se promènent au milieu des rumeurs d’amour: Photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Lauren Menowitiz/Shutterstock

Pete Davidson29, et Chase Sui Merveilles, 26 ans, a alimenté plus de rumeurs de romance avec une autre sortie ensemble vendredi soir. La comédienne et actrice, qui a joué dans la comédie d’horreur Corps Corps Corps, l’année dernière, ont été photographiés traînant dans une rue latérale près d’un SUV noir à New York, NY. Ils semblaient détendus et heureux alors qu’ils se déplaçaient dans la zone et ne prêtaient pas beaucoup d’attention aux caméras qui les suivaient.

Chase portait un manteau noir avec une écharpe à motifs blancs et noirs ainsi qu’un pantalon à motifs sombres et des chaussures à talons noires. Elle avait les cheveux lâchés et portait un sac bleu sur une épaule alors qu’elle tenait son téléphone à un moment donné. Elle a également montré un joli maquillage alors que le vent soufflait sur ses cheveux.

La dernière sortie de Pete et Chase survient quelques jours seulement après qu’ils ont été vus se blottissant l’un près de l’autre à une table d’angle dans un restaurant de New York. Ils ont également été aperçus en train de profiter d’un match de hockey et devant son appartement à New York ensemble en décembre. Bien qu’aucun d’eux n’ait confirmé une relation, il semble que les deux passent autant de temps ensemble que possible tout en essayant de rester discrets.

On ne sait pas à quel point le lien de Pete avec Chase est sérieux, mais avant leurs sorties, il a été vu avec un mannequin Emily Ratajkowski. Les deux ont été photographiés assis au bord de la cour à un Knicks de New York match en novembre et à d’autres dates alors que les rumeurs sur une relation prenaient de l’ampleur. Bien qu’une source nous ait dit qu’ils devenaient “plus sérieux” à la mi-décembre, il semblait que les deux chemins se séparèrent avant la fin du mois et Pete était passé à autre chose en passant du temps de qualité avec Chase.

Avant Emily ou Chase, cependant, l’ancien Saturday Night Live l’acteur a été impliqué dans une romance de neuf mois avec Kim Kardashian. Les deux se sont rencontrés lorsqu’elle a animé l’émission et ont commencé à se fréquenter presque immédiatement après. Ils ont jailli l’un sur l’autre dans des interviews et sur Hulu Les Kardashian une ont même assisté au gala du MET ensemble avant d’arrêter.

