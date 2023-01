Pete Davidson et Chase Sui se demandent à sourire en quittant Hawaï – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : BACKGRID

Il n’y a rien de mieux que de se sentir détendu et rechargé à la fin des vacances ! Pete Davidson et Chase Sui Merveilles semblaient être d’une humeur incroyable alors qu’ils se préparaient à quitter Hawaï le jeudi 26 janvier. Le couple portait tous les deux des vêtements confortables lorsqu’ils ont été repérés à l’aéroport de Maui, après leur escapade romantique.

L’actrice et le comique avaient d’énormes sourires sur leurs visages alors qu’ils traversaient l’aéroport. Pete, 29 ans, portait un pantalon de survêtement bleu avec des patchs colorés, avec des poches beige, orange et bleu clair, ainsi qu’un sweat à capuche et une casquette noirs. Les Saturday Night Live alun avait également une paire de lunettes de soleil reposant sur sa casquette. Chase, 26 ans, portait un short blanc et une veste marron et portait un sac noir avec elle.

Les deux acteurs ont tous deux joué dans la comédie d’horreur Corps Corps Corps qui est sorti en mars 2022. Le couple a été aperçu ensemble à plusieurs reprises à New York en décembre, mais les rumeurs de romance se sont réchauffées après Le roi de Staten Island la star a été vue avec elle après sa séparation avec Emily Ratajkowski, plus tôt en janvier. Suite à la courte relation avec Emily, un initié a révélé à HollywoodLa Vie exclusivement que Pete et le mannequin étaient toujours en bons termes. “Pete est toujours ami avec Emily, mais les choses n’ont jamais été aussi sérieuses entre eux, alors il gère très bien la séparation”, ont-ils déclaré. “Ils n’ont jamais été dans une relation engagée au départ, il n’y a donc pas de mauvais sang entre eux.”

Pete et Chase ont clairement passé un moment incroyable pendant leur séjour à Hawaï, et cela s’est vu lorsqu’ils ont souri en rentrant chez eux. Tout au long du voyage, le couple a été aperçu en train de passer des tonnes de moments PDA tout au long du voyage, qu’ils s’embrassent au bord de la piscine ou que Pete attrape le Avec des glaçons le cul de la star.

