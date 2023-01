Pete Davidson embrasse Chase Sui Wonders sur la plage d’Hawaï : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Pete Davidson et Chase Sui Merveilles ne font rien pour calmer ces rumeurs de rencontres pendant leurs vacances romantiques à Hawaï cette semaine. Les Corps Corps Corps les co-stars ont été photographiées absolument époustouflées alors qu’elles s’embrassaient sur le rivage rocheux du paradis tropical à côté d’une végétation verdoyante sur des photos obtenues par le Courrier quotidien que l’on peut voir ici. À un moment donné, l’ancien Saturday Night Live Le comédien de 29 ans a enroulé son bras droit autour du derrière de l’actrice de 26 ans alors qu’elle enroulait amoureusement son bras gauche autour de son cou tatoué pendant qu’ils partageaient un baiser passionné.

Le couple ne s’est pas contenté de s’embrasser quelques fois – ils ont été vus afficher toutes sortes d’affection l’un envers l’autre tout au long de la journée. Par exemple, ils semblaient concentrés sur rien d’autre que l’un sur l’autre alors qu’ils marchaient le long de la magnifique côte du Pacifique, main dans la main et bras dessus bras dessous. Ils ont ri et souri pendant leurs conversations privées, Chase a pris des photos de Pete, et à un autre moment, elle s’est assise sur ses genoux.

Bien sûr, aucun d’eux n’a confirmé qu’ils sortaient ensemble, mais ce PDA très public ne prouve certainement pas qu’ils ne sont que des amis. De plus, ces nouveaux clichés smooching sont arrivés juste un jour après que d’autres ont été capturés par Page 6 des mêmes vacances.

Pete et Chase se connaissent depuis le début du tournage Corps Corps Corps en 2021 et ont été vus ensemble à plusieurs reprises, du shopping chez Whole Foods à New York ensemble à un match des Rangers de New York avec leur co-star Rachel Sennott. Les deux observations ont eu lieu en décembre 2022, lorsque Pete était lié au modèle Emily Ratajkowski31. De plus, un représentant de la Roi de Staten Island Le créateur a affirmé que lui et Chase n’étaient que des amis qui appréciaient la compagnie de l’autre. “Chase et Pete sont de grands amis et ils le sont depuis qu’ils se sont rencontrés sur le tournage Des corps, des corps, des corps,” ils ont dit TMZ à l’époque.

Cependant, une fois qu’Emily et Pete ont officiellement terminé, les rumeurs d’amour se sont multipliées lorsque Pete et Chase ont été vus se mettre à l’aise dans un café de New York au début du mois de janvier. Moins de deux semaines plus tard, ils ont été vus étourdis alors qu’ils se tenaient la main dans Universal Studios (photo vue ici).

Les photos de vacances adorées ont également laissé entendre que Pete a complètement abandonné sa relation avec Kim Kardashian, 42 ans, avec qui il est sorti pendant neuf mois entre 2021 et 2022. Les fans aux yeux d’aigle ont remarqué sur les photos de paparazzi que la collection de tatouages ​​de Pete pour la mère célibataire de quatre enfants avait complètement disparu. Il avait auparavant de l’encre qui disait “Ma fille est avocate” sur sa clavicule, les initiales des enfants de Kim et un Aladdin-tatouage inspiré, qui a commémoré leur premier baiser sur SNL.

