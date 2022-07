Pete Davidson dit que le mariage et les bébés sont “à 100%” son objectif

Compte tenu de la différence d’âge et de sa relation omniprésente, de nombreux fans supposent que la relation de Kim Kardashian avec Pete Davidson n’est pas sérieuse, mais il espère le contraire.

Dans l’épisode de jeudi de Coeur à coeurla Saturday Night Live alun s’est ouvert à son collègue comédien Kevin Hart sur ses désirs pour l’avenir, admettant qu’il “100%” veut se marier à l’avenir.

Le jeune homme de 28 ans a poursuivi en disant à Hart que son «rêve» était d’être un «gars de famille» et d’avoir des enfants après la mort tragique de son père, un pompier, le 11 septembre.

“Ma chose préférée, que je n’ai pas encore réalisée, c’est que je veux avoir un enfant”, a-t-il déclaré au comédien. “Je veux juste être là et les regarder avoir ce que je n’avais pas.”

Pete a poursuivi: “Je suis tellement excité pour ce chapitre, alors, c’est un peu ce pour quoi je me prépare maintenant. J’essaie juste d’être, comme, aussi bon qu’un mec, et de me développer et de m’améliorer pour que quand cela arrive, ce soit juste plus facile.