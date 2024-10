Pete Davidson dévoile les résultats de son important détatouage

Pete Davidson est le roi du détatouage.

Le SNL un ancien élève est sorti aux côtés de son ami de longue date Mitrailleuse Kelly pour l’avant-première de The Room à l’Intuit Dome à Los Angeles, alors qu’il était en train de retirer son encre – et les résultats du traitement sont à couper le souffle.

Sur une photo de la sortie du 23 octobre, Pete a posé à côté de l’artiste de « Lonely Road » tout en portant un pantalon cargo et un t-shirt rouge des pompiers de New York, qui mettait en valeur ses avant-bras pratiquement nus. Son look épuré était une transformation notable par rapport à son apparence précédente, qui comprenait des dizaines de petits tatouages ​​​​à l’encre noire sur ses deux bras.

Et ce n’est pas la seule raison pour laquelle sa tenue vestimentaire pour l’événement était importante. Le Roi de Staten Island la chemise FDNY de la star était également un clin d’œil réconfortant à son défunt père, Scott Matthew Davidsondécédé le 11 septembre 2001 en tant que premier intervenant aux Twin Towers.