‘Pete Davidson de SNL publie une note d’adieu sur Instagram alors qu’il quitte le spectacle

Le comédien Pete Davidson a adressé un message sincère aux fans quelques heures avant son dernier spectacle samedi soir tout en annonçant qu’il quittait “Saturday Night Live” après huit ans.

Davidson, qui n’utilise pas les médias sociaux, a révélé par le biais d’un message de l’Instagram de son ami Dave Sirius qu’il partait après la finale de la saison ce week-end.

Sirius a publié une lettre ouverte de Davidson ainsi qu’une vidéo de retour du vétéran de “SNL” partageant un câlin avec le comédien Jerrod Carmichael.

“Cette vidéo a été prise il y a 8 ans”, a écrit Davidson. “Jerrod me l’a envoyé hier soir et cela m’a rendu super émotif de la meilleure façon. Dans la vidéo, je venais de revenir de faire ma toute première mise à jour et croquis. C’est fou de penser qu’aujourd’hui je vais faire mon dernier . Quand j’ai eu l’émission, j’avais 20 ans et je n’avais aucune idée de ce que je faisais. Je ne sais toujours pas, mais surtout à l’époque.

PETE DAVIDSON QUITTANT ‘SNL’ APRÈS HUIT SAISONS: RAPPORT

Il a dit quand il a rejoint le spectacle pour la première fois en 2014, il “n’était pas vraiment un artiste de sketches” et était “juste un comédien de stand-up”, et qu’il ne croyait pas qu’il pouvait “suivre ou aller de pair” avec les vétérans de l’émission Kenan Thompson et Kate McKinnon.

“J’avais donc très peur de savoir ce que je pourrais éventuellement apporter ou faire pour un spectacle et une plate-forme aussi historiques et respectés”, a déclaré Davidson.

McKinnon, Aidy Bryant et Kyle Mooney devraient également partir après la finale.

“Je me suis dit que puisque je suis un stand-up, je vais juste essayer mon stand-up et mes morceaux personnels sur” Weekend Update “comme moi-même et je suis tellement content de l’avoir fait”, a-t-il poursuivi. “J’ai pu partager tellement de choses avec ce public et littéralement grandir sous vos yeux. Nous étions ensemble dans les bons et les mauvais moments, les moments les plus heureux et les plus sombres.”

L’humoriste, qui a commencé à sortir avec Kim Kardashian après avoir animé l’émission en octobre dernier, a exprimé son appréciation pour le créateur de l’émission Lorne Michaels et “tout le monde à ‘SNL'”, disant qu’il est “tellement reconnaissant” et “ne serait pas là sans eux”. “

“J’apprécie que vous me souteniez toujours et que vous me souteniez même quand ce n’était pas le cas l’opinion populaire », a-t-il dit. “Merci d’avoir toujours cru en moi et d’être resté à mes côtés même quand cela semblait comique. Merci de m’avoir appris les valeurs de la vie, comment grandir et m’avoir donné des souvenirs qui dureront toute une vie. SNL est ma maison. Je suis tellement heureux et triste à propos du spectacle de ce soir. Pour tant de raisons que je ne peux pas expliquer.