Pete Davidson choque les fans avec un nouveau look au milieu du processus de détatouage

Pete Davidson montre ses bras presque nus aux côtés de Machine Gun Kelly

Pete Davidson a fait le point sur son parcours de détatouage en montrant ses bras presque nus lors d’une récente apparition.

Selon Personnesl’ancien Samedi soir en direct star s’est arrêtée à l’Intuit Dome à Inglewood, en Californie, le mercredi 23 octobre, pour assister à un avant-goût de La Chambre.

Ce qui a attiré l’attention des fans, c’est la vue de ses bras presque sans tatouage, alors qu’il annonçait sa décision de les retirer il y a quelques années.

Sur une photo de l’événement de mercredi, le comédien a posé dans une chemise rouge à manches mi-longues aux côtés de Machine Gun Kelly, soulignant une transformation frappante par rapport à son look précédent, qui était couvert de tatouages ​​des bras aux doigts.

Davidson, 30 ans, a révélé pour la première fois son projet à long terme de supprimer les tatouages ​​en 2020 lors d’une séance de questions-réponses lors de la conférence de presse du King of Staten Island.

En 2021, lors d’une apparition sur Tard dans la nuit avec Seth Meyers, il a partagé que sa carrière cinématographique grandissante avait influencé sa décision de poursuivre un look plus propre.

Quelques mois plus tard, le Brooklyn neuf-neuf alun mis à jour Personnes sur les progrès de son retrait de tatouage, déclarant qu’il était en bonne voie et que les experts affirmaient qu’il n’aurait plus de tatouage à 30 ans.

Maintenant qu’il a atteint 30 ans, les bras presque nus de Davidson suggèrent qu’il est sur la bonne voie pour atteindre son objectif de détatouage.