Pete Davidson « cherche une maison à LA » pour se rapprocher de Kim Kardashian alors que le couple passe plus de temps sur la côte ouest

LES CHOSES sont « devenues sérieuses » entre Pete Davidson et Kim Kardashian alors qu’il serait en train d’acheter une maison près de l’enceinte de Los Angeles de la star de télé-réalité.

Leur relation n’a cessé de se réchauffer depuis qu’ils se sont serrés les lèvres sur scène lors d’un sketch SNL en octobre.

Pete serait « à la recherche d'une maison à Los Angeles » pour se rapprocher de sa petite amie Kim

Une source a déclaré à US Weekly que les choses étaient « devenues sérieuses » entre la star de télé-réalité et le comédien

Alors que le natif de Staten Island passe plus de temps sur la côte ouest avec sa nouvelle petite amie, des sources affirment qu’il envisage de rendre ses voyages permanents.

« Pete passe plus de temps à Los Angeles pour être proche de Kim, et il cherche à trouver une place là-bas », a déclaré un initié en exclusivité à US Weekly. « Ils sont définitivement devenus sérieux. »

Le couple a profité de nombreuses sorties discrètes ensemble depuis leur escapade torride aux Bahamas plus tôt ce mois-ci.

Leurs soirées décontractées semblaient avoir augmenté d’un cran après avoir été aperçues en train d’arriver au domicile de Jeff Bezos mardi, selon TMZ.

Le point de vente a rapporté que le magnat de KKW Beauty, 41 ans, et la star de Saturday Night Live, 28 ans, ont visité la maison de Jeff – qui coûterait entre 165 et 175 millions de dollars – pour un dîner.

TMZ a rapporté avoir passé plusieurs heures au domicile du fondateur d’Amazon.

Selon des sources au courant de l’événement, le couple est parti ensemble et a passé la soirée dans un hôtel de Beverly Hills.

MAMAN N’APPROUVE PAS

Alors que la relation entre Kim et Pete continue de se renforcer, une personne proche de la bande dessinée n’est pas si ravie de la romance du couple – la mère de Pete.

« Kim a une bataille difficile devant elle », a déclaré un initié au magazine Life & Style, ajoutant que la mère de Pete, Amy, « n’est pas fan » de la star de la télévision.

Amy et son plus jeune enfant, Casey, auraient rencontré la petite amie de Pete en décembre et auraient donné leur « sceau d’approbation ».

Cependant, il y a peut-être eu plus dans cette réunion, et peut-être que tout n’a pas été positif.

La source a affirmé: « Sa mère a mis son meilleur visage de poker à l’époque, mais elle déteste tous les bagages qui accompagnent Kim.

« En plus de sa famille farfelue de télé-réalité, il y a le canon lâche qu’est son ex Kanye West. De plus, Amy préférerait voir son fils s’installer avec quelqu’un qui n’a pas déjà quatre enfants.

L’initié a ajouté: « C’est beaucoup de responsabilités à assumer. »

Malgré les réserves de sa mère, la star du roi de Staten Island fait les choses à sa façon.

La source a révélé : « Pete adore sa mère, mais il ne lui a jamais vraiment demandé de conseil pour sortir ensemble et ne va pas commencer maintenant. Il aime Kim.

Kim, 41 ans, partage les enfants North, huit ans, Saint, six ans, Chicago, quatre ans et Psalm, deux ans, avec son ex-mari Kanye West.

LES MENACES DE KANYE

Pendant ce temps, Kim n’a pas non plus exactement la bénédiction de Kanye pour sa nouvelle relation.

Le hitmaker a récemment menacé Pete dans sa nouvelle chanson Eazy, en rappant: « Dieu m’a sauvé de l’accident, juste pour que je puisse battre le a ** de Pete Davidson. »

L’acteur, cependant, n’est pas exactement prêt à affronter le célèbre artiste.

Un initié a déclaré à HollywoodLife: « Pete s’attendait presque à être référencé par Kanye dans une chanson tôt ou tard et au lieu de la détester, il l’adore et pense que c’est hilarant.

« Il ne veut pas combattre Kanye ; il respecte Kanye car il est toujours le père des enfants de Kim et c’est important.

« Et Pete ne fera jamais obstacle à tout cela. »

La source a ajouté : « Il trouve qu’être sur une chanson de Kanye est presque une tape dans le dos et très honnêtement quelque chose de très cool. »

Le rappeur a également critiqué son ex dans une nouvelle interview avec Hollywood Unlocked pour avoir embrassé Pete à la télévision en direct lorsqu’elle a fait ses débuts en tant qu’animatrice.

Au cours de l’épisode, Kim et Pete ont partagé un baiser dans un sketch sur Aladdin et Jasmin.

Notant qu’il était à New York pour soutenir Kim dans l’émission, Kanye a déclaré: « Comment tu vas m’amener à SNL et ensuite embrasser le mec avec qui tu sors juste devant moi? »

NOUVELLE SÉCURITÉ

Selon RadarOnline, l’humoriste de SNL prend les menaces de Kanye au sérieux.

Une source a déclaré à la publication : « Pete ne s’inquiète pas pour Kanye, mais il s’inquiète de l’énorme base de fans de Kanye.

« Ses partisans dévoués écoutent ses chansons et agissent en conséquence. C’est pourquoi Pete utilise maintenant la sécurité.

Kim a également renforcé sa sécurité après que le rappeur Donda a affirmé qu’il avait été exclu de la fête du quatrième anniversaire de leur fille Chicago – à laquelle il a fini par assister.

Une source a déclaré en exclusivité au Sun : « … Elle a embauché une nouvelle équipe de sécurité – il n’y avait donc personne qui ait déjà eu un lien avec Kanye.

« Elle ne veut pas être entraînée dans une bataille avec lui, mais elle en a assez maintenant. Elle est vraiment inquiète et se sent attaquée.

Le couple a passé plus de temps ensemble, notamment en allant à un dîner chez Jeff Bezos plus tôt cette semaine

L'ex de Kim, Kanye, n'a pas été satisfait de leur nouvelle romance alors qu'il menaçait Pete dans sa nouvelle chanson