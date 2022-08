Pete Davidson célèbre la remise des diplômes de sa sœur au milieu de la séparation de Kim Kardashian

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Pete Davidson et sa famille passent du temps à célébrer.

Quelques heures après que Davidson et Kim Kardashian aient mis fin à leur relation de neuf mois, la mère de la star de “Saturday Night Live” pris à Instagram pour partager que la famille célèbre la remise des diplômes de Casey Davidson.

“Une belle journée pour fêter @caseydavidson !! PA ! Nous sommes si fiers de toi !! Je t’aime jusqu’à la lune et retour… Magnifique à l’intérieur comme à l’extérieur ! Nous sommes tellement bénis XO”, Amy, la mère de Davidson, a légendé sa photo.

On ne sait pas quand les photos ont été prises car Davidson était en Australie pour tourner son nouveau film “Wizards!” et la production devrait durer tout l’été, E! Nouvelles rapportées.

KIM KARDASHIAN ET PETE DAVIDSON ARRÊTENT APRÈS NEUF MOIS

La sœur de Davidson, Casey, a récemment obtenu son diplôme de l’Université Pace à New York et participe actuellement au programme d’assistant médical du Lennox Hill Hospital. Casey, 24 ans, a téléchargé sa propre série de photos de remise des diplômes où elle arborait une blouse blanche et écrivait : “26 mois et 3 chiens de soutien émotionnel plus tard !!!”

Vendredi, Davidson et la star de “L’incroyable famille Kardashian” ont mis fin à leur relation.

Une source a déclaré à E! News Kardashian et Davidson ont toujours “beaucoup d’amour et de respect l’un pour l’autre”, mais leurs horaires et la longue distance “ont rendu très difficile le maintien d’une relation”.

La source a précisé au point de vente que cela ne signifie pas que Kardashian et Kanye West relanceront leur relation.

KIM KARDASHIAN ET KANYE WEST PASSENT, TOUS DEUX VUS EMBALLER SUR PDA AVEC DE NOUVELLES ROMANCES

“Le divorce avance avec Kanye”, a déclaré une autre source à E! Nouvelles. “Ils sont heureux de coparentalité.” Le couple partage quatre enfants : North, 9 ans, Saint, 6 ans, Chicago, 4 ans et Psalm, 3 ans.

Une source a déclaré à Page Six que la différence d’âge entre Davidson, 27 ans, et Kardashian, 41 ans, a joué un rôle majeur dans la décision du couple de se séparer.

“Pete a 28 ans et Kim en a 41 – ils sont juste dans des endroits très différents en ce moment”, a déclaré l’initié au point de vente.

“Pete est totalement spontané et impulsif et veut qu’elle s’envole pour New York, ou n’importe où où il se trouve à tout moment”, a ajouté la source. “Mais Kim a quatre enfants et ce n’est pas si facile. Elle doit se concentrer sur les enfants.”

La source a ajouté que Karadashian était “totalement épuisée par cette relation et d’autres choses qui se passent dans sa vie”.