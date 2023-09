Pete Davidson aurait fréquenté Madelyn Cline – Hollywood Life

Crédit d’image : Gregory Pace/Shutterstock

Pete Davidson29, et Madelyn Cline, 25 ans, sont officiellement un objet ! Et un nouveau rapport affirme que les tourtereaux ont récemment passé la nuit ensemble. « Pete et Madelyn sortent ensemble », a révélé une source à Nous chaque semaine pour un rapport du 22 septembre. « Ils ont passé la nuit ensemble à l’hôtel Beverly Hills, puis ont pris leur petit-déjeuner ensemble le lendemain matin », a ajouté l’initié, ils étaient « décontractés ». « Ils étaient vraiment discrets et gardaient les choses décontractées, portant des casquettes de baseball », a déclaré la source.

La nouvelle arrive quelques semaines seulement après que Pete et son Corps Corps Corps co-star Chase Sui Merveilles, 26 ans, s’était séparé après moins d’un an ensemble. « Il est de nouveau célibataire », a déclaré une source PERSONNES vers la fin du mois dernier. « Il est dehors et se porte très bien. »

Pete et Chase ont commencé à sortir ensemble en 2022, après la séparation de Pete de l’icône de la télé-réalité Kim Kardashian en août de la même année. Il est aussi sorti avec Phoebe Dynevor, Emily Ratajkowski, Kate Beckinsale, Kaïa Gerber, Cazzie Davidet Marguerite Qualley pour différents intervalles. De plus, il était fiancé à Ariana Grande.

Dans un segment « Mise à jour du week-end » 2016 sur Saturday Night Live, Pete a évoqué la fascination sans fin, et parfois la dérision, qu’il rencontre pour ses relations. « Ce n’est pas juste, Colin. Vous sortez avec une femme célèbre et tout le monde est ravi, mais quand je le fais, le monde veut me frapper à la gorge », a-t-il plaisanté, faisant référence à sa co-star. Colin Jostc’est maintenant ma femme Scarlett Johannson.

Pourtant, il a un jour souligné que sortir avec autant de femmes était bénéfique. « Je pense qu’on grandit beaucoup en tant que personne », a-t-il déclaré à propos de ses relations en série dans une interview avec Charlamagne Tha Dieu. Il a également déclaré qu’il « avait beaucoup appris des filles géniales avec qui j’ai été, et elles sont toutes cool ».

« Vous devenez une meilleure version de vous-même parce que vous apprenez un petit quelque chose de tout le monde », a-t-il expliqué. « J’ai eu beaucoup de chance et de chance de sortir avec des femmes vraiment merveilleuses, belles, cool et talentueuses et avec cela vient [scrutiny in the public forum], malheureusement. Donc je suis conscient qu’il y a de la merde, mais je pense que je deviens un peu plus dur que la plupart. Mais ça vient avec le territoire.