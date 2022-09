Pete Davidson aperçu avec un bras autour de la co-vedette de “Meet Cute” Kaley Cuoco: “C’est un être humain adorable”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La star de “Saturday Night Live” Pete Davidson et l’actrice de “The Flight Attendant” Kaley Cuoco ont tous deux été aperçus avec tout le sourire à New York mardi.

Le comédien a été photographié avec son bras autour de l’alun de “The Big Bang Theory” alors que les deux assistaient à la première de la prochaine comédie romantique “Meet Cute” de Peacock, dans laquelle ils jouent tous les deux.

Davidson, 28 ans, a gardé les choses décontractées en portant un sweat à capuche blanc et un pantalon de survêtement vert. Cuoco a été stupéfaite dans une robe blazer Dolce and Gabbana scintillante avec des talons noirs à lanières et tenait une pochette à paillettes dorées pour compléter son look de tapis rouge.

“Je suis content que Pete se soit déguisé pour l’occasion. C’est tellement mauvais”, a plaisanté Cuoco, selon Entertainment Tonight.

KALEY CUOCO ET PETE DAVIDSON TOUS DEUX STAR DANS LA PROCHAINE COMÉDIE ROMANTIQUE ‘MEET CUTE’

“Je suis vraiment contente que vous vous soyez habillé ce soir”, a-t-elle déclaré alors que les deux co-stars échangeaient des rires sur le tapis rouge, puis continuaient à interagir avec la presse.

L’actrice de 36 ans a continué à parler de sa co-vedette de “Meet Cute” et a expliqué comment c’était de travailler avec Davidson sur le plateau.

“Honnêtement … c’est juste un être humain vraiment adorable”, a souligné Cuoco, selon le média.

“Surtout en train de tourner ici à New York, il a beaucoup de fans… il prend une photo avec chaque personne, il signe chaque autographe… Il est vraiment généreux quand il s’agit de ça, et c’est un côté vraiment adorable pour lui”, a-t-elle ajouté.

Cuoco était auparavant marié à Karl Cook et avant cela, Ryan Sweeting. Elle sort actuellement avec son nouveau petit ami Tom Pelphrey, tandis que Davidson reste célibataire.

“Meet Cute” est la première fois que Davidson joue un rôle masculin principal dans une comédie romantique. Il a également joué dans des rôles plus petits dans des films tels que “Trainwreck” et “Set it Up”.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Il s’agissait de la première grande apparition publique de Davidson depuis sa rupture avec la star de télé-réalité Kim Kardashian.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À NOTRE NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Pendant ce temps, Kardashian se trouvait également à New York en même temps que son ex-petit ami.

La star de “The Kardashians” a fait des apparitions dans la presse autour de la Grosse Pomme pour la deuxième saison de son émission Hulu.