Pete Davidson admet qu’il essaie de trouver un rendez-vous avec sa mère : « C’est une bonne prise »

Pete Davidson cherche à trouver un rendez-vous sexy avec sa mère.

Lors de son apparition mardi soir dans l’émission « Tonight Show with Jimmy Fallon », Davidson a évoqué l’organisation de la première de la saison 49 de « Saturday Night Live » cette semaine.

Il n’est pas le seul à l’attendre avec impatience. Le comédien a partagé que sa mère, Amy, était très heureuse pour lui.

« Elle est très excitée. En fait, elle a participé à la série presque autant de fois que moi. Elle est toujours prête à monter », a déclaré Davidson à Fallon. « Et je suis vraiment excité juste parce que, genre, j’essaie de trouver à ma mère quelqu’un avec qui sortir. »

Il a poursuivi : « Elle n’a été avec personne depuis environ 23 ans. Alors, oui, et c’est une bonne prise… »

Davidson a expliqué comment il recherchait le prétendant idéal pour sa mère. Il a dit qu’il « essayait de trouver quelqu’un de sympa » et de lui enlever un peu de pression.

« Je veux vraiment que quelqu’un prenne soin d’elle », a déclaré Davidson, ajoutant « et qu’il ne me la laisse pas entre les mains. »

Avant de travailler sur « SNL » en tant qu’acteur, Davidson a révélé qu’Amy lui avait fait passer l’examen d’assainissement pour devenir chauffeur de camion poubelle et qu’elle le traquerait pendant des années pour qu’il change de profession.

« Quand j’ai reçu ‘SNL’, je l’ai appelée et je me suis dit : ‘Je vais être un gars sur ‘SNL’, maman' », a-t-il commencé. « Et elle m’a dit : ‘Eh bien, juste pour que vous le sachiez, le test d’éboueur a lieu à la fin du mois.' »

Davidson devait initialement animer « SNL » avant que la grève des scénaristes ne mette un terme à la série. Il a dit à Fallon que la dernière fois qu’il était présent dans la série, c’était juste avant ce qui était censé être ses grands débuts.

« C’est drôle, à chaque fois que j’ai quelque chose sur lequel je travaille très dur et dont je suis vraiment fier, soit une pandémie nationale se produit, et ils disent : ‘Pas de première pour toi !’ ou alors cette grève des écrivains a eu lieu », a déclaré Davidson. « Alors oui, je pense toujours que cela n’arrivera peut-être pas. »

Davidson se souvient également d’avoir appris comment il avait obtenu le poste d’animateur : grâce à un message texte du producteur de « Saturday Night Live », Lorne Michaels.

« J’ai reçu un message classique de Lorne. Il m’a dit : ‘Il y a une rumeur qui circule selon laquelle vous êtes l’hôte de la première.’ Et il répond : « Je suppose que c’est vrai parce que c’est moi qui l’ai commencé », a déclaré Davidson en riant.

Davidson a quitté la série en tant que membre du casting après la saison 47. Il a été membre du casting pendant huit saisons avant son départ.