Pete Davidson a reçu l’ordre de faire des travaux d’intérêt général après avoir percuté la maison de Beverly Hills

Pete Davidson doit effectuer 50 heures de service communautaire après avoir écrasé sa voiture dans une maison de Beverly Hills en mars.

Les autorités ont accusé Davidson d’un chef d’accusation de conduite imprudente le 16 juin.

« Nous pensons que M. Davidson s’est livré à une conduite imprudente, ce qui a finalement entraîné son implication dans une grave collision avec une maison. Heureusement, personne n’a été gravement blessé à la suite de cette collision », a déclaré le bureau du procureur dans un communiqué envoyé par courrier électronique à l’époque.

PETE DAVIDSON ACCUSÉ DE CONDUITE IMPRÉVUE APRÈS AVOIR ÉCRASÉ UN VÉHICULE DANS LA MAISON DE BEVERLY HILLS

L’ancien de « Saturday Night Live » a plaidé non coupable le 19 juillet et a bénéficié d’une déjudiciarisation, peut le confirmer Fox News Digital. Le programme de diversion de 18 mois comprend 50 heures de service communautaire et 12 heures d’école de la circulation, qui peuvent toutes deux être complétées à New York.

Le bureau du procureur du comté de Los Angeles a noté que l’avocat de Davidson avait indiqué que le comédien terminerait probablement le service communautaire avec le service d’incendie de New York – où son défunt père travaillait avant d’être tué dans les attentats terroristes du 11 septembre.

« En tant que fils d’un héros du 11 septembre, nous serions heureux d’offrir à M. Davidson l’occasion de faire son service communautaire requis », a déclaré le service d’incendie de New York au magazine People dans un communiqué.

Les représentants de Davidson n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital.

L’accident de voiture s’est produit vers 23 heures le 4 mars, près de l’intersection de Rodeo Drive et Elevado Avenue. Fox News Digital a confirmé que le comédien voyageait avec une passagère au moment de l’accident. On a supposé qu’il s’agissait de la petite amie de Davidson, Chase Sui Wonders.

« Les enquêteurs préliminaires pensent que la vitesse a pu être un facteur », a déclaré le lieutenant Reginald Evans à Fox News Digital à l’époque. Aucune arrestation n’a été effectuée et Davidson n’a pas été inculpé pendant des mois.

Le lieutenant Moreno a ajouté : « Personne n’a été blessé. Personne à la maison et personne dans la voiture. »

Les autorités ont affirmé qu’aucune drogue ou alcool n’était impliqué dans l’accident de voiture.

« Nous savons que la conduite imprudente peut avoir des conséquences dévastatrices », a déclaré le DA après l’inculpation de Davidson en juin. « En 2022, les décès sur les routes à Los Angeles ont atteint les niveaux les plus élevés observés en 20 ans. Il s’agit d’une tendance alarmante que nous ne pouvons ignorer. Par conséquent, il est crucial que nous prenions au sérieux toutes les allégations de conduite imprudente et que nous tenions les responsables responsables. »

