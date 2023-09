Pete Crow-Armstrong réalise deux attrapés sensationnels lors de son premier départ dans la grande ligue, mais les Cubs de Chicago échouent dans une défaite de 6-4 contre les Rockies du Colorado

Les dieux du baseball n’ont pas attendu longtemps pour tester Pete Crow-Armstrong et sa défense annoncée de calibre Gold Glove sur le terrain central.

Trois frappeurs en fin de première manche lors de son premier départ dans la grande ligue, Crow-Armstrong a montré pourquoi les Cubs de Chicago voulaient qu’il parcoure le vaste champ extérieur de Coors Field. Crow-Armstrong a lancé une fusée à 107,1 mph sur la batte de Nolan Jones pour effectuer une capture sautée, le privant de bases supplémentaires sur le mur. Le ballon avait une moyenne au bâton attendue de 0,970 qui est plutôt devenu le deuxième retrait de la manche.

Des chants bruyants de « PCA ! PCA ! » » s’est répercuté après la capture dans tout le stade où les parents de Crow-Armstrong, quelques-uns de ses anciens entraîneurs de baseball au lycée de Harvard-Westlake à Los Angeles, son entraîneur et environ sept de ses amis proches faisaient partie des 32 058 fans.

Crow-Armstrong a de nouveau montré sa vitesse et son efficacité sur le parcours en sixième. Un autre doublure de Jones se dirigeait vers des buts supplémentaires dans l’espace au centre droit lorsque Crow-Armstrong a effectué une capture coulissante parfaitement synchronisée pour emporter un coup sûr.

Ses captures phares étaient parmi les rares points positifs dans une défaite désordonnée 6-4 des Cubs contre les Rocheuses.

« J’ai rêvé – littéralement rêvé – de réaliser ces captures et j’ai essayé d’imaginer ce que cela donnerait et je dirais que cela dépasse ce que je pensais », a déclaré Crow-Armstrong. « Mais c’est juste la préparation que j’ai faite et le travail que j’ai fait. Je m’attends à réussir ces jeux, quel que soit le match. »

Le droitier Javier Assad n’a duré que 3 1/3 de manches alors qu’il n’a réussi que 40 de ses 79 lancers pour des frappes. Il l’a rattrapé dans un quatrième point de quatre points lorsque les frappeurs n°7-9 des Rocheuses ont tous atteint le début de la manche pour donner un peu d’élan au Colorado. Le swing vérifié de Kris Bryant s’est transformé en un simple de deux points égalisant au champ droit avec les buts chargés. Un ground out et un simple RBI ont donné l’avantage aux Rocheuses 4-2.

« Nous aurions pu faire beaucoup de choses mieux », a déclaré le manager David Ross. « Notre signature devient bonne dès le départ et nous n’avons pas obtenu cela d’Assad ce soir. »

« Il a en quelque sorte perdu un peu le commandement là-bas. J’aurais pu faire mieux certaines choses défensivement… faire trop de retraits sur les buts.

Lorsqu’on lui a demandé si les problèmes de course aux buts étaient le résultat de joueurs essayant d’en faire trop ou d’être trop agressifs, Ross a seulement répondu: « Ils sont simplement exclus sur les buts. »

Seiya Suzuki a égalisé le match en sixième avec son home run de deux points dans le champ opposé après que les Rocheuses se soient rendues à l’enclos des releveurs.

Sur les 17 circuits que Suzuki a frappés cette année, huit ont eu lieu depuis le 9 août, lorsqu’il est revenu de son bref banc pour une réinitialisation mentale. Lors de ses 32 derniers matchs, y compris mardi, Suzuki a réduit .353/.411/.723 tandis que son 1,7 fWAR au cours de cette période est à égalité au sixième rang parmi les frappeurs des ligues majeures.

« Je pense que ces longues périodes où je m’effondre, je ne les ai plus vraiment », a déclaré Suzuki par l’intermédiaire de l’interprète Toy Matsushita. « J’ai pu sortir de ces phases assez rapidement donc en ce sens, je me sens plutôt bien. »

