MADISON – Le secrétaire aux Transports Pete Buttigieg s’est rendu dimanche sur le terrain pour la campagne Harris-Walz dans ce bastion électoral libéral du Wisconsin, vantant ce qu’il a appelé une augmentation soutenue de l’enthousiasme pour le ticket démocrate.

La dernière visite de Buttigieg dans l’État était entièrement consacrée aux affaires : elle visait à promouvoir les efforts de l’administration Biden pour renforcer les infrastructures ferroviaires et portuaires.

Dimanche à Madison, l’activité de l’ancien candidat à la présidentielle de 2020 était de faire campagne pour la vice-présidente Kamala Harris et le gouverneur du Minnesota Tim Walz un jour avant le début de la campagne. Convention nationale démocrate.

S’adressant à près de 100 partisans dans le café EVP avant une journée de démarchage dans les quartiers, Buttigieg a vanté les performances de la campagne sur le terrain, déclarant qu’il était « impressionné d’apprendre qu’il y a des dizaines de bureaux de campagne sur le terrain dans le Wisconsin en ce moment ».

« Quelle énergie incroyable ici », a déclaré Buttigieg lors de l’événement. « Cela fait du bien de se retrouver pour une bonne cause comme celle que nous avons aujourd’hui. Cela fait du bien de se rappeler non seulement ce à quoi nous sommes opposés, mais aussi ce pour quoi nous sommes engagés. »

Pete Buttigieg s’adresse aux solliciteurs le dimanche 18 août 2024 à Madison au EVP Coffee.

Dans une interview, Buttigieg a déclaré qu’il s’attendait à ce que l’enthousiasme dont la campagne a fait preuve au cours de ses premières semaines se poursuive, car Harris et Walz sont « excitants » pour les électeurs qui étaient auparavant préoccupés par la campagne du président Joe Biden.

« Les premiers jours, les gens se demandaient : « Est-ce seulement l’énergie des premiers jours ? » Mais cela fait maintenant des semaines et l’énergie ne fait que se développer », a-t-il déclaré.

Le sondage le plus récent de la faculté de droit de l’université Marquette a montré que la compétition avec l’ancien président Donald Trump était à égalité dans le Wisconsin et a également montré un enthousiasme accru parmi les électeurs démocrates depuis que Harris a remplacé le président Joe Biden en tête du ticket.

L’équipe de campagne de Trump a également été active dans cet État clé. Son colistier JD Vance, sénateur républicain de l’Ohio, devrait effectuer sa troisième visite en trois semaines avec une escale mardi à Kenosha, après des conférences de presse de campagne à Milwaukee et à Eau Claire.

« De la crise de la chaîne d’approvisionnement à la hausse vertigineuse des prix des billets d’avion, les économies et les projets des familles qui travaillent ont été décimés par Kamala Harris et Joe Biden », a déclaré dimanche le porte-parole du parti républicain Matt Fisher. « La visite de Pete Buttigieg à Madison ne fait que rappeler aux électeurs leur bilan désastreux et la nécessité d’un changement en novembre. »

Buttigieg, l’ancien maire de South Bend, Indiana, était accompagné lors de ce voyage par son mari, Chasten Buttigieg, originaire du Michigan et qui a fréquenté l’Université du Wisconsin-Eau Claire, et la sénatrice démocrate Tammy Baldwin, qui se présente pour son troisième mandat.

Pete Buttigieg a déclaré que les jeunes électeurs constitueraient une grande partie de l’énergie derrière la campagne Harris-Walz.

La sénatrice américaine Tammy Baldwin s’adresse aux électeurs lors d’un événement de sollicitation à Madison, Wisconsin, le 18 août 2024.

« Il s’agit de nos vies. Plus vous êtes jeune, plus vous prévoyez de rester ici, plus vous avez à cœur de lutter contre le changement climatique, de faire quelque chose contre la violence armée, de mettre en place une économie plus juste », a-t-il déclaré. « Je pense aussi que les jeunes sont particulièrement passionnés par la liberté. »

Il a noté que les médias sociaux jouent un rôle plus important que jamais dans les élections, et en particulier l’application TikTok.

« La façon dont les gens s’informent est en train de changer, et je pense que cela a perturbé de nombreuses campagnes politiques ces dernières années. Ce n’est pas forcément une mauvaise chose, mais nous devons nous adapter », a-t-il déclaré. « Parfois, je fais une série d’interviews télévisées et je découvre que j’ai réussi à joindre quelqu’un parce qu’une partie de mes interviews a atterri sur TikTok. »

Les partisans se rassemblent au EVP Coffee à Madison le dimanche 18 août 2024 pour voir le secrétaire américain aux Transports parler au nom de la campagne Harris-Walz.

Le changement climatique, un enjeu clé pour les démocrates qui cherchent à attirer les jeunes électeurs

Buttigieg prédit que le changement climatique serait un sujet qui attirerait les électeurs vers le Parti démocrate.

Le changement climatique a été évoqué pour la première fois lors des événements de la Convention nationale républicaine en juillet, mais pas sur la scène principale. Les jeunes électeurs conservateurs ont indiqué que ce sujet pourrait les inciter à voter pour un candidat libéral, si l’ancien président Donald Trump ne fait pas comprendre que le changement climatique est une réalité et que les États-Unis doivent faire davantage pour y remédier.

Chasten Buttigieg, mari du secrétaire américain aux Transports Pete Buttigieg, s’adresse aux électeurs au EVP Coffee à Madison le 28 août 2024.

Pete Buttigieg a déclaré qu’il était important de faire du changement climatique une question majeure, non seulement parce que les solutions créent des emplois dans le secteur de l’énergie propre, mais aussi parce que les jeunes électeurs veulent se sentir entendus lorsqu’ils expriment leurs inquiétudes concernant l’avenir.

« La menace du changement climatique est particulièrement préjudiciable aux perspectives d’avenir des jeunes », a-t-il déclaré. « Une dynamique saine serait celle où le seul combat entre républicains et démocrates sur le changement climatique porterait sur la question de savoir qui fait le plus pour le combattre. »

