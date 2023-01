Pete Buttigieg, la FAA et la nouvelle politique des avions

Avant le décollage de tout vol, les pilotes sont censés lire un avis aux missions aériennes (NOTAM) qui décrit tout problème de sécurité potentiel qu’ils pourraient rencontrer pendant leur vol. Remplis de codes numériques et d’acronymes spéciaux, ces messages numériques critiques incluent des avertissements sur les perturbations telles que les mauvaises conditions météorologiques, les vols de volées d’oiseaux et même les lancements de fusées à proximité. Mais comme l’a clairement montré une panne qui a bloqué des milliers de vols à travers les États-Unis la semaine dernière, le système NOTAM est également fragile.

La racine du problème semble être un système d’exploitation informatique que la Federal Aviation Administration a utilisé pour relayer les NOTAM au cours des trois dernières décennies. La FAA est toujours en train d’examiner ce qui n’a pas fonctionné, mais elle pense que le “personnel” – apparemment deux entrepreneurs qui n’ont pas suivi les procédures – a téléchargé un fichier endommagé sur le système informatique qui envoie les NOTAM aux pilotes. L’agence a d’abord tenté de résoudre le problème sans causer d’impact majeur sur les horaires de vol, mais a fini par ordonner une suspension de tous les décollages de vol aux États-Unis qui ont duré plus d’une heure – une ampleur de perturbation jamais vue depuis que l’agence a immobilisé tous les vols pendant le attentats terroristes du 11 septembre.

Cela semble vraiment mauvais pour la FAA, qui a du mal à suivre financièrement et techniquement alors que le nombre de personnes qui volent continue d’augmenter. L’examen de l’agence et des compagnies aériennes qu’elle réglemente n’a fait que croître au cours des dernières années, en particulier dans un contexte de pénurie continue de pilotes, de flambée des prix du carburant, de tensions croissantes sur les conditions de travail et de systèmes informatiques de plus en plus problématiques. Désormais, la capacité de la FAA à fournir à l’industrie aéronautique la bonne correction de cap dépend de la capacité à surmonter la politisation croissante des avions.

Malheureusement, le sort de la FAA repose sur un Congrès de plus en plus chaotique, qui contrôle le financement de l’agence. Plus tôt ce mois-ci, un membre de la Chambre républicaine a proposé de créer un bureau de l’aviation avancée pour développer des systèmes mieux adaptés aux futures technologies aéronautiques, et le comité sénatorial du commerce a maintenant l’intention d’enquêter sur la manière dont le problème NOTAM s’est produit. Le tumulte récent a également attiré l’attention sur le fait que la FAA n’a pas d’administrateur permanent. Le président Joe Biden a nommé Phillip Washington, l’actuel PDG de l’aéroport international de Denver, en juillet, mais le Sénat n’a toujours pas prévu d’audience de confirmation. Pendant ce temps, le projet de loi d’autorisation actuel de la FAA, qui fournit le financement que l’agence utilise pour faire son travail, expirera fin septembre à moins que le Congrès n’agisse. Le budget actuel de la FAA est inférieur à ce qu’il était en 2004, compte tenu de l’inflation.

“Il s’agit, espérons-le, d’un signal d’alarme pour que le Congrès donne vraiment le financement que beaucoup d’entre nous réclamaient à la FAA pour aider à moderniser leur système”, a déclaré Laurie Garrow, professeur d’ingénierie à Georgia Tech et experte en aviation, à Recode. “Alors que notre système de transport s’est développé – alors que nous avons de nouvelles menaces, franchement, contre nos technologies – cela est nécessaire lorsque nous repoussons les limites de ce que le système peut faire.”

Les problèmes techniques de la FAA ne sont pas une surprise. L’année dernière, l’agence a demandé près de 30 millions de dollars pour réparer la technologie qui prend en charge le système NOTAM. Il y avait déjà eu des plaintes au sein de l’industrie aéronautique selon lesquelles les NOTAM étaient devenus obsolètes et que les messages étaient trop longs et surchargés d’informations inutiles. Le système de sauvegarde manuelle ne semble pas si génial non plus. Après la panne du système informatique NOTAM mercredi dernier, les contrôleurs aériens auraient dû partager verbalement toutes les informations qui auraient pu être relayées dans les NOTAM numériques. Sur le plan fonctionnel, cela signifiait revenir aux transmissions radio et aux appels téléphoniques – la technologie utilisée par la FAA avant que l’agence n’ait des ordinateurs.





Il existe d’autres preuves que l’agence a besoin d’une refonte technologique sérieuse. Des centaines de vols à travers la côte Est ont été annulés en août 2015 en raison d’un problème technique dans un centre de contrôle du trafic aérien en Virginie. Et l’année dernière, le déploiement de la 5G a menacé de perturber l’ensemble de l’industrie du transport aérien après que la FAA a fait part de ses inquiétudes quant au fait que le nouveau service sans fil pourrait interférer avec les radioaltimètres utilisés par les avions lors de l’atterrissage. Des efforts sont déployés pour mettre à jour le système de contrôle du trafic aérien et le système d’espace aérien national (NAS), mais la transition a rencontré des obstacles et est toujours en cours.

Les problèmes techniques vont au-delà d’un seul organisme fédéral. Quelques heures après la panne du NOTAM aux États-Unis, le service de gestion du trafic aérien du Canada a rencontré le même problème. Et le mois dernier, une défaillance exacerbée par le logiciel vieillissant sur lequel Southwest Airlines s’appuie pour planifier les travailleurs a entraîné l’annulation de milliers de vols, laissant les passagers sans équipage et les équipages sans passagers. Ce n’était pas la première fois que la compagnie aérienne était confrontée à des problèmes techniques.

Alors que le Congrès réfléchit à sa prochaine décision avec la FAA, le débat sur la responsabilité de la responsabilité s’intensifie des deux côtés de l’allée. Les républicains sont occupés à critiquer le secrétaire aux Transports Pete Buttigieg, un candidat potentiel à la présidentielle de 2025. Mais le Revolving Door Project, un groupe de recherche qui enquête sur l’influence des entreprises sur la branche exécutive, a suggéré que les problèmes de la FAA pourraient provenir de l’administration Trump – bien qu’il ait également noté que Buttigieg était responsable des « décisions du personnel sur qui supervisait le situation.” En réponse au fiasco, Buttigieg a déclaré qu’il devrait y avoir “suffisamment de garanties intégrées au système” pour que l’erreur ou l’erreur d’une seule personne ne puisse pas avoir un impact aussi énorme sur l’aviation américaine.

“C’est partisan au moins depuis les années 1950”, a déclaré Janet Bednarek, professeur d’histoire à l’Université de Dayton, à Recode. « Des disputes sur quelle est la responsabilité du gouvernement ? Quelle est la responsabilité des compagnies aériennes qui utilisent ce système ou des pilotes privés qui utilisent le système ? La politique est là depuis le début, puis vous les jetez dans un environnement politique hautement partisan comme celui que nous avons aujourd’hui.

On ne sait pas où la bataille sur l’avenir de la FAA ira ensuite. Alors que les démocrates ont utilisé le fiasco pour doubler leur soutien au candidat de Biden, Phillip Washington, les républicains soulèvent toujours des objections. Leur dernière critique est un argument émergent selon lequel Washington, un sergent-major de commandement à la retraite de l’armée, n’est techniquement pas qualifié de civil. La loi exige apparemment que l’administrateur de la FAA soit un civil ou reçoive une “dérogation militaire” du Congrès.

Bien sûr, il existe également une explication raisonnable pour laquelle les mises à jour des NOTAM ne se sont pas produites de manière organique. La technologie a été testée par le temps et les pilotes connaissent ce système dans ses meilleurs jours comme dans ses pires. Ils ne peuvent pas en dire autant de quelque chose qu’ils n’ont pas encore utilisé.

“Vous savez ce qui peut mal tourner avec le système que vous avez”, a expliqué Bednarek. “Vous ne savez pas ce qui peut mal tourner avec le nouveau système.”

