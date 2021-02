WASHINGTON – Pete Buttigieg a été confirmé mardi au poste de secrétaire aux transports en tant que premier secrétaire du Cabinet ouvertement gay à être confirmé par le Sénat.

Buttigieg, l’ancien maire de South Bend, Indiana, et candidat démocrate à la présidentielle, a reçu un soutien bipartite écrasant avec un vote de 86 à 13.

Après le vote, Buttigieg a déclaré qu’il était « honoré et humilié par le vote d’aujourd’hui au Sénat – et prêt à se mettre au travail ».

La sénatrice Maria Cantwell, D-Wash., La nouvelle présidente démocrate du panel supervisant la confirmation de Buttigieg, l’a salué mardi comme un « jeune maire énergique » qui pourrait « nous aider à inaugurer une nouvelle ère de transport ».

Le ministère des Transports distribue des milliards de dollars en financement fédéral des routes et réglemente l’aviation, les chemins de fer et les autobus. Le plan d’infrastructure et d’énergie propre du président Joe Biden a proposé de placer 500 000 bornes de recharge le long des autoroutes et de changer les véhicules fédéraux en énergie électrique. Biden a également signé un décret imposant le port de masques faciaux dans les aéroports, dans certains transports en commun et dans de nombreux trains, avions et bus.

Lors de son audience de confirmation à la fin janvier, Buttigieg a déclaré aux sénateurs que son expérience en tant que maire lui avait donné une « perspective ascendante sur les programmes de transport et le financement », en réfléchissant aux programmes d’infrastructure qu’il avait administrés dans la ville comme la revitalisation du centre-ville de la ville et le la rénovation de son système ferroviaire et de son aéroport.

Buttigieg était le plus jeune maire du pays d’une ville de la taille de South Bend ou plus lorsqu’il a pris ses fonctions en 2012. Il a envisagé sa ville natale comme une «ville bêta», la taille parfaite pour utiliser son expérience axée sur les données avec le cabinet de conseil McKinsey pour tester de grandes des idées. Cela incluait les «égouts intelligents» qui ont permis à South Bend d’économiser des centaines de millions de dollars et sont devenus un modèle pour un produit maintenant vendu aux villes du monde entier.

En 2018, South Bend a battu plus de 300 autres villes pour une subvention du défi Bloomberg Mayors afin d’étendre un service de covoiturage que la ville a piloté.

Le directeur par intérim du renseignement national de l’ancien président Donald Trump, Ric Grenell, a été le premier fonctionnaire ouvertement gay au niveau du Cabinet, mais Grenell n’a jamais été confirmé par le Sénat.