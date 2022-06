Pete Arredondo, chef de la police du district scolaire d’Uvalde, est mis en congé

HOUSTON – Le chef de la police du district scolaire d’Uvalde, au Texas, a été mis en congé administratif après que le haut responsable de la police de l’État lui ait reproché d’avoir retardé la confrontation avec un homme armé à la Robb Elementary School le mois dernier, a annoncé mercredi le district scolaire.

Le chef Pete Arredondo a été parmi les premiers officiers à arriver à l’école après le début de la fusillade le 24 mai. Selon le directeur de la police d’État, Steven McCraw, il était également le commandant des incidents pour la réponse, que M. McCraw a qualifié de » échec cuisant. »

Bien que des agents de plusieurs agences soient entrés dans l’école quelques minutes après qu’un homme armé a ouvert le feu dans deux salles de classe connectées, ils ont attendu plus d’une heure avant de l’affronter et de le tuer. Dix-neuf étudiants et deux enseignants ont été tués dans l’attaque.