Pete Alonso et Trey Mancini produisent une finale inspirante

DENVER – C’est peut-être l’événement le plus frivole du calendrier sportif, trois heures glorieuses de calories vides et de s’émerveiller devant les hommes adultes pleurant au baseball pour voir jusqu’où ils pourraient voler.

Pourtant, lundi soir à Coors Field, le Home Run Derby de la Ligue majeure de baseball est passé d’un feu de côté maladroit à une leçon sur la façon dont nous devrions vivre nos vies.

Vivre avec passion, à la manière du cogneur des Mets de New York Pete Alonso bops et groove sur sa musique de Derby sélectionnée à la main, jamais trop cool pour l’école, toujours totalement sérieux mais en quelque sorte impitoyablement compétitif.

« Je suis un frappeur puissant et je pense que je suis le meilleur frappeur puissant de la planète », déclare Alonso. «Quand j’étais plus jeune, mes parents me laissaient veiller après l’heure du coucher et regarder ça. Une des rares fois par an où je pouvais veiller tard. Pouvoir participer est un rêve devenu réalité.

Vivre comme si demain n’était pas garanti, à travers le prisme, le cogneur des Orioles de Baltimore, Trey Mancini, voit maintenant la vie après une bataille mortelle et meurtrière contre le cancer a fait de son 2020 un enfer bien au-delà de ce que la plupart d’entre nous ont vécu.

« La dernière année et demie a été quelque chose dont vous avez fait des cauchemars », a-t-il déclaré lundi soir, entouré de son entraîneur de lanceurs à Notre Dame et du lanceur choisi pour le derby, Chuck Ristano. « Se qualifier pour la finale était incroyable.

« Cela montre qu’il y a une vie après. Cela peut donner l’exemple que vous devez reprendre votre vie normale. »

Pete Alonso contre Trey Mancini, le tout pour un trophée funky et une chaîne encore plus laide, ne signifiera pas grand-chose dans l’ensemble. La stratégie brutaliste du Derby d’Alonso a rendu le résultat presque un fait accompli, même après que Mancini ait frappé un respectable 22 circuits lors de sa ronde finale. Alonso n’a eu besoin que de 29 secondes de son tour de bonus de trois minutes pour écraser cinq circuits, dépasser Mancini et renvoyer à la maison 50 000 personnes qui espéraient voir Shohei Ohtani ou le gars de sa ville natale Trevor Story les faire vibrer au plus profond de la nuit.

DERBY DE COURSE À DOMICILE : Alonso défend sa couronne, tandis qu’Ohtani brille dans le slugfest

LA SUGGER : Ohtani tombe face à Soto lors du bris d’égalité du premier tour du Home Run Derby

Hélas, Ohtani s’est battu au premier tour et, peut-être abattu par le réglage de Mile High, a succombé à Juan Soto au premier tour sur un bris d’égalité double-OT. Mancini a battu Story en demi-finale.

Ces derbys s’égarent souvent dans une finition décevante, et celui-ci nous a laissés nous émerveiller de la totalité de la soirée d’Alonso – 74 circuits, 11 d’entre eux parcourant au moins 490 pieds, et un mélange convaincant de passion pour le jeu, d’amour pour son adoption ville et un grognement qui dit à tous les arrivants: « Oui, c’est une compétition de hokey-ass, mais vous m’arracherez ce trophée à vos risques et périls. »

En 2019, Alonso a battu Vladimir Guerrero Jr. dans une compétition passionnante. Son ennemi de la finale lundi n’a pas été aussi célébré tout au long du baseball, mais le chemin qu’il a tracé pour monter sur cette scène était lourd de douleur physique et émotionnelle.

Mancini a reçu un diagnostic de cancer du côlon et a quitté les Orioles en février 2020. Le 12 mars 2020, alors que le reste d’entre nous réfléchissait aux mois à venir avec le coronavirus, Mancini a subi une intervention chirurgicale pour retirer une tumeur importante.

Alors que les ligues majeures transpiraient dans les camps d’été pour se préparer à une saison écourtée, Mancini a commencé une chimiothérapie. Sa dernière session était en septembre, mais la dure année n’était pas terminée.

Son coéquipier à l’université, Ricky Palmer, a reçu un diagnostic de cancer du cerveau un mois avant le diagnostic de Mancini. Son bilan n’a pas été aussi positif : Palmer est décédé en octobre.

Le service commémoratif de Palmer était la dernière fois que Mancini a vu Ristano, qui lui a jeté un coup à Notre-Dame et a longtemps promis qu’il ferait de même si Mancini faisait un jour le Derby des ligues majeures. Lorsque Mancini a appelé, plutôt que envoyé un texto, alors que Ristano changeait d’avion un jour de mai, il craignait le pire.

Il n’y a pas eu de récidive du cancer. Au lieu de cela, Mancini demandait à Ristano d’être son lanceur pour le Derby.

« Vous ne savez pas si ce sera une bonne ou une mauvaise nouvelle », déclare Ristano. « Il m’a fallu tout le vol d’Atlanta à South Bend pour me ressaisir. »

Mancini a réussi à maintenir une ligne de base émotionnelle lundi malgré que son entraîneur lui ait lancé toute la nuit, restant enfermé et s’imprégnant de l’amour qu’il a reçu de ses coéquipiers anciens et actuels Manny Machado et Cedric Mullins pendant les temps morts.

Ensuite, il y avait Alonso, qui se baladait dans son propre petit monde.

Sa performance était exsangue mais aussi réfléchie, mélangée à des hommages à sa ville natale d’adoption désormais bien-aimée. Les chauves-souris d’Alonso ont été conçues par Gregory Siff, originaire du Queens, un artiste maintenant basé à Los Angeles à qui Alonso a accordé «la liberté de création et il m’a donné le meilleur arsenal absolu de quiconque aujourd’hui. Il est super créatif. Son esprit est merveilleux. C’est un mec super. Un grand maillage de deux mondes.

Alonso a pris soin de limiter sa musique au bâton à trois artistes – Nas et Mobb Deep, basés dans le Queens, et Notorious BIG, originaire de Brooklyn.

Alors qu’Alonso suivait Mancini 22-12 avec 36 secondes à jouer en finale, « Hypnotize » de Biggie semblait faire exactement cela à Alonso, qui s’est perdu dans la musique et a émergé dans un groove sérieux, consommant chaque instant. Il a percé cinq autres circuits avant le buzzer, a gagné son temps supplémentaire et a ensuite obtenu ce trophée.

« Je voulais créer l’ambiance et représenter pour New York », a déclaré Alonso, dont la franchise ressemble beaucoup plus à Big Apple qu’à Tampa, sa base d’origine. « New York m’a si bien traité. Je sais que je suis un new-yorkais à temps partiel. Je ne suis pas né là-bas, je ne suis pas de là-bas.

« Mais j’aime la ville et j’aime jouer pour les Mets, et je me sens tellement connecté à la ville et à la culture de la ville. »

C’est la même chose pour Mancini à Baltimore, où les fans des Orioles et des Ravens ont pleuré le décès en juillet 2020 du superfan Mo Gaba, un adolescent de 14 ans qui a succombé après cinq batailles contre le cancer.

Le combat de Mancini – ou #F16HT, comme le suggère le hashtag – est devenu le combat de Baltimore. Il a imprégné cela dans la performance de lundi.

« Le faire aujourd’hui pour Ricky et pour Mo, notre fan à Baltimore, et tous ceux qui se battent en ce moment, que vous puissiez passer au travers et sortir de l’autre côté et vivre votre vie », a-t-il déclaré à propos de sa soirée de Derby. .

Ensuite, Alonso et Mancini ont partagé une autre étreinte sur l’estrade, couronnement d’une nuit qui était tout sauf banale.

« Je sais qu’il a beaucoup surmonté son parcours », dit Alonso. «Je suis super heureux pour lui et sa famille qu’il soit de retour à jouer au ballon et à faire les choses qu’il aime.

« Son histoire est tout simplement absolument remarquable. »