Pete Alonso et les Mets incendient les Dodgers tôt pour rester en vie dans le NLCS : points à retenir

NEW YORK – Les Mets de New York ne sont pas encore morts.

Ils ont utilisé une explosion offensive précoce contre le partant des Dodgers de Los Angeles, Jack Flaherty, et ont tenu bon tard dans une victoire de 12-6 lors du cinquième match de la série de championnats de la Ligue nationale. Le sixième match aura lieu dimanche soir, de retour au Dodger Stadium.

Après des éruptions consécutives à domicile, les Mets ont démarré rapidement grâce au circuit de trois points de Pete Alonso en première manche. Cela a brisé la glace contre Flaherty, qui les avait blanchis sur deux coups sûrs en sept manches lors du premier match. New York a tout donné dans une troisième manche de cinq points, prenant une avance de 8-1 et 10-2 au milieu de la manche.

Les Dodgers ne sont pas partis, cependant, avec deux circuits d’Andy Pages qui ont finalement amené Los Angeles à portée de voix. Cela signifiait que les Mets devaient faire appel à leurs seuls bras à fort effet de levier au repos dans l’enclos des releveurs, Ryne Stanek et Edwin Díaz, pendant plusieurs manches chacun. Stanek a lancé 2 1/3 de manches, un sommet en carrière, et Díaz a obtenu les six derniers retraits pour renvoyer la série à Los Angeles.

Les Mets ont leur meilleur partant, Sean Manaea, prêt à lancer un jour de repos supplémentaire pour le sixième match. Les Dodgers organiseront un match d’enclos des releveurs.

Les Mets sont là pour se battre pour cela

Le manager des Mets, Carlos Mendoza, l’a senti lorsqu’il s’est présenté à la réunion des frappeurs de vendredi. Il a observé le genre de personnalité qui a défini son club. Dans la salle, il y avait un mélange de préparation intense et de sourires. Ils seraient prêts à jouer pour maintenir leur saison en vie, pensait Mendoza. Pas de soucis là-bas.

Les Mets ont joué dur dès le saut. Dans la première manche, David Peterson a surmonté des problèmes et a bloqué deux coureurs en défiant efficacement des frappeurs comme Tommy Edman avec sa balle rapide. À partir de là, l’offensive des Mets a produit trois points rapides, grâce au circuit de trois points d’Alonso. Au cours des manches suivantes, les Mets ont frappé Flaherty et l’ont fait avec autorité. Ils se sont balancés et n’ont raté que deux fois. Ils ont accumulé cinq coups sûrs supplémentaires. Ils ont même célébré des promenades avec des poings gonflés (Alonso) et des battements de chauve-souris (Jesse Winker). Dès le début, il était clair à quel point les Mets le voulaient.

Bien qu’ils aient été blanchis à deux reprises dans la série, les Mets restent capables de matchs offensifs explosifs en raison de la profondeur de leur alignement. Starling Marte, qui a frappé sixième, a réalisé une fiche de 4 en 4 avec trois doubles et continue d’avoir l’air vif au marbre. Et le signe le plus prometteur pour les Mets a peut-être été la récente production de Francisco Alvarez. Après que Mendoza ait décidé de rester avec lui pendant sa crise, Alvarez, qui frappe neuvième, a répondu. Il a frappé fort trois balles, dont un double.



La vitesse et le commandement de Jack Flaherty étaient faibles, permettant aux Mets de marquer huit premiers points. (Brad Penner / Imagn Images)

Jack Flaherty ne l’avait pas

La balle rapide de Flaherty était en moyenne de 91,4 mph, près de 2 mph en dessous de sa moyenne de la saison. Il manquait de toute forme de commandement, effectuant quatre buts sur balles et prenant du retard à plusieurs reprises tout en manquant du côté de son bras. Ses offrandes à basse vitesse n’ont pas suffi à le sauver ; les Mets ont suivi le plan du quatrième match des Dodgers et ont simplement attendu Flaherty avant de faire des dégâts lorsque le droitier est finalement revenu au-dessus du marbre.

ÉCRASER DES CITROUILLES 🎃 PETE ALONSO RÉSERVOIR À TROIS COURSES pic.twitter.com/7emNSPhEub – MLB (@MLB) 18 octobre 2024

Alonso a réussi un tir de trois points dans le premier. Après que Flaherty ait évité de peu les dégâts en deuxième, un point de décision a circulé dans l’abri des Dodgers en troisième. Les premières marches consécutives ont incité Anthony Banda à commencer à se réchauffer dans l’enclos des releveurs en visite. Mais lorsque Marte a réussi un plomb de 88 mph juste à l’intérieur de la ligne du troisième but pour un double de deux points afin d’étendre l’avance de New York à quatre points, Banda s’est assis. Le passage à tabac s’est poursuivi. Alvarez a ramené un point avec un simple. Francisco Lindor a triplé un point. Brandon Nimmo a porté le total de Flaherty à huit points, et les Dodgers – avec un match d’enclos des releveurs imminent lors du sixième match – n’ont pas poursuivi le déficit avec leurs meilleures armes de secours.

Les huit points mérités de Flaherty ont égalé un record en séries éliminatoires réalisé par 15 autres lanceurs dans l’histoire. Avant Flaherty, le lanceur le plus récent à avoir accordé huit points mérités lors d’un match éliminatoire était Grant Dayton des Braves, que les Dodgers ont battu lors du troisième match de la NLCS 2020.

La marche sur la corde raide des Mets souligne le manque d’options fiables pour les enclos des releveurs

Peterson a donné aux Mets essentiellement ce à quoi ils s’attendaient : 3 2/3 de manches, 79 lancers. À partir de là, Mendoza a réussi avec l’urgence nécessaire. Reed Garrett est intervenu et a terminé la quatrième manche en retirant Freddie Freeman sur des prises. Il n’a duré que deux retraits supplémentaires, nécessitant un total de 31 lancers, et a accordé trois points en cours de route. Les Mets prévoyaient de se débarrasser du releveur à fort effet de levier Stanek. Mais le vétéran leur a donné plus que ce qu’ils auraient raisonnablement espéré.

Stanek a fourni aux Mets 2 1/3 de manches de lancer de relève compétent, n’accordant qu’un seul coup sûr (le circuit solo de Mookie Betts) avec quatre retraits au bâton.

Le gros travail de Stanek a comblé l’écart pour rapprocher Díaz.

Tout s’est bien passé pour les Mets. Et tout s’est également déroulé comme prévu. Mais la situation a mis en évidence le problème de l’enclos des releveurs des Mets. Même une avance de huit points après quatre manches a fait transpirer. Au-delà de Garrett, Stanek et Diaz, les Mets peuvent également déployer Phil Maton dans des postes importants, mais le droitier vétéran a semblé fragile en séries éliminatoires. C’est un petit cercle de confiance.

(Photo de Pete Alonso et Tyrone Taylor pendant que Jesse Winker marque : Sarah Stier / Getty Images)