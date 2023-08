Pete Alonso est-il toxique ? ‘Ridicule.’ Mais Mets et Polar Bear ont besoin d’un compromis froid

NEW YORK — Si les Mets échangent Pete Alonso — cette intersaison ou avant la date limite de l’année prochaine — il n’y a qu’une seule raison à cela.

Ce n’est pas parce qu’Alonso, dont le contrat expire après la saison prochaine, ne correspond pas aux projets futurs de l’équipe. Ce n’est pas parce que les Mets veulent qu’il parte. Ce n’est surtout pas parce qu’il est toxique.

La seule raison pour laquelle les Mets échangeraient leur superstar locale est l’argent.

« Bien sûr, des rumeurs commerciales vont surgir », a déclaré Alonso à FOX Sports mardi. « Mais du point de vue du front office, [Mets general manager] Gamelle [Eppler] doit faire son travail et il doit se concentrer sur l’équipe. Mon travail consiste à jouer du mieux que je peux pour l’équipe. Évidemment, je suis une pièce du puzzle et je fais partie de la machine. Mais il doit faire son travail et je dois faire le mien. Il doit répondre au téléphone. Ce n’est pas personnel. »

Maintenant, vous pourriez penser que l’argent n’est pas un problème pour les Amazins – pas depuis que Steve Cohen a pris les clés du royaume. Mais même Cohen a montré qu’il avait une ligne qu’il n’était pas disposé à franchir. Cela était clair lorsque Jacob deGrom a reçu une offre plus importante du Texas, et que les Mets n’étaient pas disposés à aller jusqu’à cinq ans, soit 180 millions de dollars pour leur as vieillissant et souvent blessé.

Les membres du personnel des Mets, familiers avec la pensée de Cohen, ne s’attendent pas à ce que les négociations avec Alonso soient gérées de manière très différente de celle des autres joueurs vedettes de la ligue, simplement parce que le patron à l’étage a une valeur nette de 17,5 milliards de dollars. Ils ont appris en travaillant sous la direction du propriétaire de troisième année qu’il opère dans le cadre d’une ligne raisonnable.

À Flushing, le baseball est aussi un business. Ceux qui ont appris à connaître Cohen disent qu’il est important pour lui de ne pas devenir émotif ou sentimental avec les contrats des joueurs – comme celui de Polar Bear. Ainsi, Cohen pourrait ne pas payer trop cher pour Alonso ou s’approcher de manière agressive du prix demandé si lui et son cerveau déterminent que les paramètres d’un tel accord sont déraisonnables. Il y a une limite à tout, même si la ligne que Cohen a délimitée en ce qui concerne le cogneur le plus prolifique que la franchise des Mets ait jamais produit reste floue.

Ce que je peux affirmer avec certitude, sans aucun doute, c’est qu’Alonso n’est pas toxique pour le club-house des Mets, comme un rapport récent a suggéré. L’entraîneur du banc Eric Chavez a demandé que ses réflexions sur le sujet soient publiées.

« C’est ridicule », a déclaré Chavez. « Celui qui a dit ça est stupide. C’est juste des conneries »

Max Scherzer, qui était de retour au Citi Field cette semaine avec les Rangers, s’est moqué de l’idée que son ancien club-house était toxique.

« Non, ce n’était pas du tout le cas », a-t-il déclaré. « En fait, nous avions un super club-house. Nous avions d’excellents vétérans. Tout le monde y compris. Ce n’est certainement pas la raison pour laquelle nous avons perdu. Nous étions un groupe soudé. Nous nous sommes beaucoup amusés ensemble. »

Un autre Met actuel a catégoriquement rejeté cette affirmation tout en désignant Alonso et Brandon Nimmo comme les meilleurs joueurs qu’il ait jamais côtoyés.

« Je pense que tout et n’importe quoi peut être écrit. C’est l’ère des médias sociaux », a déclaré Alonso à propos de l’accusation. « Pour moi, la seule chose qui compte vraiment pour moi est le respect de mes pairs, qui sont les personnes avec qui je travaille chaque jour. Et cela inclut non seulement les joueurs et les entraîneurs, mais aussi [media members] qui est ici [the clubhouse].

« La personne qui a dit ça, je ne l’ai jamais vu », a poursuivi Alonso. « Je ne le connais même pas. Je n’y mets pas vraiment de mérite parce que c’est quelqu’un que je ne connais pas. Si vous voulez dire n’importe quoi sur ma pièce, c’est bien. Mais pour moi, je veux juste être le meilleur joueur et la meilleure personne que je puisse être chaque jour. Je veux juste le respect de mes pairs que je vois et avec qui je travaille chaque jour.

Un haut responsable des Mets a déclaré que les joueurs étaient particulièrement contrariés après avoir entendu parler du commentaire selon lequel Alonso était toxique. Les entraîneurs ont tenté de minimiser la colère au sein du club-house en rappelant aux joueurs que l’opinion d’un seul homme ne signifie pas que tous les membres de la presse pensent qu’Alonso est toxique.

Encore une fois, je vais parler de cette dernière partie : j’ai couvert Alonso depuis sa saison recrue 2019 et je l’ai observé interagir avec divers membres des Mets à d’innombrables reprises d’une manière qui ne serait décrite que comme honnête, professionnelle et respectueuse. On peut en dire autant de nos échanges, même si j’ai été particulièrement critique à l’égard de sa pièce.

Même si je ne suis pas témoin des interactions d’Alonso à huis clos, il est difficile d’imaginer que le joueur de premier but loufoque, modeste et obsédé par le baseball que nous observons depuis des années change complètement de couleur lorsque les enregistreurs et les caméras sont éteints, et que tout le monde autour lui le cache. Pour être honnête, Alonso peut être distant lorsqu’il parle de certains sujets, et parfois il reste seul. Cela ne le rend guère toxique.

« Je pense qu’il est l’un des meilleurs gars de ce club », a déclaré Francisco Lindor à propos d’Alonso.

Le vrai problème ici est sa situation contractuelle.

Plusieurs personnes au sein de l’organisation ont déclaré qu’elles aimeraient voir Alonso rester dans le Queens à long terme. En même temps, ils savent que le baseball est un business et que cette dynamique s’applique certainement ici. Des accords récents dans la ligue, comme les Braves quittant Freddie Freeman ou les Diamondbacks échangeant Paul Goldschmidt à son apogée, ont convaincu certains employés des Mets que, bien sûr, il est possible qu’Alonso soit échangé ou parte en agence libre. Malgré son statut de l’un des meilleurs joueurs de baseball, une séparation ne serait pas une surprise.

Toute l’incertitude entourant Alonso pousse au moins une poignée de joueurs des Mets à lancer un appel privé pour qu’il soit retenu. Que diront-ils exactement ? Les joueurs ont réitéré qu’Alonso est un travailleur acharné et qui aime s’amuser, formidable dans ce qu’il fait, qu’il gère le jeu à New York avec aplomb, qu’il est un gars colle du club-house et un membre spécial du noyau de l’équipe – et qu’il pourrait finir dans le Hall. de la gloire. Ces points seraient adressés directement à Cohen, ont déclaré les joueurs.

« [Shohei] Ohtani a probablement déjà été échangé trois fois », a déclaré un Met à propos des informations selon lesquelles Alonso pourrait être échangé. « Cela arrive à tout le monde. En attendant que cela se produise, ce n’est qu’une rumeur. »

Comme je l’ai écrit en juin, les Mets ne devraient pas échanger Alonso. Et, en fin de compte, je ne pense pas qu’ils le feront. Ce qu’ils devraient faire, c’est l’enfermer le plus tôt possible, car plus ils ne le font pas longtemps, plus tout cela devient bruyant. Les Mets pensent qu’Alonso est suffisamment fort d’esprit pour bloquer l’agitation des négociations commerciales et les suggestions erronées de toxicité. Mais cela reste une distraction – pour tout le monde. Et la seule façon de faire taire ce bruit est de lui montrer l’argent.

Cela dit, pour qu’Alonso passe le reste de sa carrière avec les Mets, les deux parties devront probablement faire des compromis. Cohen devra peut-être accepter plus d’argent que ce qu’on lui conseille de dépenser, et Alonso devra probablement baisser son prix demandé.

La manière dont les Mets procéderont sur ce front au cours des prochains mois devrait dissiper la confusion quant à la direction qu’ils prendront en 2024 après leur frénésie de ventes à la date limite des échanges. Le club a effectivement hissé le drapeau blanc lors de sa saison perdue en échangeant Scherzer, Justin Verlander et d’autres contre des espoirs de renom. Par la suite, Scherzer a rapporté d’une conversation qu’il a eue avec Eppler que New York ne tenterait pas de remporter le titre l’année prochaine. Selon un récent rapport de USA Todayplusieurs dirigeants de la ligue s’attendent à ce qu’Alonso soit échangé cette intersaison et le front office des Mets a déjà informé d’autres équipes que tout joueur non sous contrat après 2024 est disponible.

Mais tout cela va à l’encontre de ce que Cohen a exprimé – à propos du club en général mais d’Alonso en particulier – immédiatement après la date limite.

« Nous aimons Pete en tant que Met », Cohen a dit. « Il fait partie intégrante des Mets. Il est encore avec nous pour encore un an. Nous espérons que nous arrangerons les choses. Même avec Brandon, nous avons réglé les choses en agence libre. Donc, j’espère que nous aurons quelques coups de pomme et essayez de comprendre. »

Nous connaîtrons bientôt le plan de Cohen. Grâce à son compte bancaire, il peut toujours faire marche arrière et tenter de racheter son statut de prétendant. Une extension d’Alonso serait un excellent point de départ.

On suppose que le triple All-Star vise au moins 28 millions de dollars par an, ce qui ferait de lui le joueur de premier but le mieux payé du sport. Peut-être qu’un accord d’une durée de six ans, d’un montant de 180 millions de dollars, fonctionnerait pour les deux parties, qui semblent rester très éloignées à la lumière des discussions de New York sur un échange d’Alonso avec Milwaukee à la date limite.

Même si les Mets cherchent à se réinitialiser en 2024, il leur incomberait de fortifier leur avenir à long terme et d’éviter de nouveaux drames cet hiver en trouvant un terrain d’entente avec leur joueur le plus important tout en détenant des droits de négociation exclusifs avec lui. Après tout, nous parlons d’une star de 28 ans et favori des fans qui a appris à naviguer habilement dans la pression, l’atmosphère et les médias de New York. Il n’y a tout simplement pas beaucoup d’avantages à attendre, et encore moins à encourager Alonso à tester le marché – si les Mets envisagent sérieusement de le signer à nouveau.

S’ils ne le sont pas, cela en dit long sur leurs priorités et rien sur leur club-house. Alonso aime les Mets, et les Mets préféreraient qu’il reste. Que cela se produise dépendra simplement de l’argent.

Deesha Thosar est un écrivain MLB pour FOX Sports. Elle couvrait auparavant les Mets en tant que journaliste pour le New York Daily News. Fille d’immigrants indiens, Deesha a grandi à Long Island et vit maintenant dans le Queens. Suivez-la sur Twitter à @DeeshaThosar .