Pete Alonso des Mets dit que la MLB « manipule le ballon » sur la base de la libre agence

BALTIMORE – Alors que la Major League Baseball s’apprête à sévir contre les lanceurs utilisant des substances étrangères dans un proche avenir, le joueur de premier but des Mets de New York Pete Alonso a déclaré qu’il était d’accord avec les lanceurs utilisant des aides – mais que le plus gros problème est que la MLB « manipule l’année du baseball au cours de l’année, selon la classe d’agence libre. »

S’adressant aux médias avant le match de mercredi contre les Orioles de Baltimore à Camden Yards, le frappeur des Mets a été interrogé sur la répression imminente de la ligue.

« Tout ce qu’ils veulent utiliser pour contrôler le ballon, laissez-les l’utiliser », a déclaré Alonso. « Pour moi, je vais dans la boîte tous les jours et je vois des gars lancer de plus en plus fort … Je ne veux pas que 99 (mph) glissent des mains de quelqu’un parce qu’il n’a pas assez de sensations. »

Alonso a blâmé l’incohérence des balles de baseball d’une année à l’autre et a poursuivi en suggérant que la ligue change les balles en fonction du libre arbitre et de l’arbitrage.

« C’est un fait », a déclaré Alonso. « Les gars en ont parlé. Je veux dire en 2019, il y avait une énorme classe de lanceurs d’agents libres (Gerrit Cole, Stephen Strasburg) et puis c’est entre guillemets les » boules de jus « . «

La MLB a établi un record à l’échelle de la ligue pour les circuits en 2019, deux ans seulement après l’établissement de la marque précédente et les lanceurs, dont le vainqueur de Cy Young, Justin Verlander, ont déclaré que les balles de baseball étaient « jusées ».

Alors que la classe d’agent libre 2021-22 devrait inclure les arrêts-courts vedettes Trevor Story, Corey Seager, Javy Baez et Carlos Correa, Alonso pense que la diminution de l’attaque cette année n’est pas une coïncidence.

« Maintenant que nous sommes de retour à jouer en saison régulière avec une tonne d’arrêts-courts ou de joueurs de position qui vont être payés beaucoup d’argent – ​​je veux dire oui, ce n’est pas une coïncidence. C’est définitivement quelque chose qu’ils font », dit Alonso.

Alonso, qui a établi le record de home run de la recrue de la MLB (53) en 2019, a ajouté que « si la ligue ne changeait pas le baseball, les lanceurs n’auraient pas besoin d’utiliser autant de trucs collants ».