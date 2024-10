Pete Alonso des Mets délivre un circuit héroïque après que son coéquipier ait donné le coup de feu

MILWAUKEE — Dans le chaos de l’exaltation, les Mets de New York ont ​​momentanément permis à la star de la célébration de s’évader jeudi soir.

Rapidement, quelqu’un a crié : « Où est Pete ?

La recherche n’a duré que quelques instants.

« Il est là-bas! » » cria quelqu’un d’autre.

Un autre joueur des Mets a alors donné des instructions à voix haute : « Tout le monde attaque Pete ! »

En quelques secondes, plusieurs joueurs des Mets ont vidé à tour de rôle leurs bouteilles de champagne sur Pete Alonso. « Pierre ! Pierre ! Pierre ! » ils ont scandé.

Alonso a savouré le moment. Avec une main tenant une canette de bière et l’autre une bouteille de champagne, il a enroulé ses bras autour de José Iglesias et l’a serré dans une étreinte d’ours.

Dans l’étreinte, Iglesias a dit à Alonso: « Merci d’avoir écouté. »

Le joueur de deuxième but faisait référence au message qu’il a délivré juste avant la fin de la huitième manche. C’est à ce moment-là qu’Iglesias, depuis sa position au deuxième but, a dit à Alonso : « La prochaine manche, vous allez frapper un circuit. »

Ce qui s’est passé ensuite est déjà gravé dans la tradition des Mets. Lors de la neuvième manche du troisième match décisif de la série Wild Card, les Mets étaient menés par deux points. Avec un retrait, ils avaient des coureurs aux premier et troisième rangs. Après une semaine de crise avec sérénité, Alonso est venu au créneau. Il a frappé un circuit de trois points contre Devin Williams, plus proche des Milwaukee Brewers, pour sauver la saison des Mets et envoyer New York en Division Series.



« C’était censé être le cas », a déclaré Iglesias après la victoire 4-2. « J’ai vu des abandons et tout ça, mais c’est l’un de mes moments les plus heureux. C’est un rêve devenu réalité.

Tout au long de la journée, Iglesias, l’un des dirigeants du club des Mets dont la chanson entraînante « OMG » s’est transformée en cri de ralliement de la saison, avait encouragé Alonso.

« Il se sentait un peu mal », a déclaré Iglesias. « Je lui ai juste dit : ‘Soyez à l’heure. Le timing est primordial. Et maintenant ? Mec, je me sens tellement fier de lui.

Plus tard, dans un rare moment sur le terrain où il n’a pas attiré la foule, Alonso a déclaré que le message simple mais cohérent d’Iglesias : « Cela signifiait beaucoup. Vraiment, beaucoup. Cela signifiait tellement pour moi.

Pendant un certain temps, les Mets avaient besoin de la présence d’Alonso. Un grand moment. Son année de marche avait été dépourvue de moments particuliers. Mais les responsables du club disaient toujours la même chose : grâce à son pouvoir, il pouvait changer un match en un instant. Pourtant, son dernier coup sûr supplémentaire remonte au 19 septembre. Avant le coup de circuit, Alonso était à 0 en 3 avec un retrait au bâton en septième manche. Peu importe. Il y croyait toujours.

Lors de la septième manche, Alonso a utilisé un ton détendu lorsqu’il a déclaré à l’entraîneur des Mets, Eric Chavez : « Je me balance juste à travers ces lancers. J’ai l’impression d’être là. Un seul coup.

Se souvenant de la conversation, Chavez a déclaré : « Il était plus calme que moi. »

Les joueurs disent souvent de telles choses aux entraîneurs, donc Chavez ne savait pas exactement comment interpréter le message. Il remarqua cependant au moins une chose qui, selon lui, serait importante plus tard. Alonso, malgré la crise et la lourdeur de sa carrière avec les Mets qui pourrait se terminer jeudi soir, est resté positif.

Sur une offrande 3-1 de Williams, Alonso a envoyé un changement qui a mis trop de plaque à 367 pieds, par-dessus le mur dans le champ droit. Il a dit qu’il savait tout de suite que c’était un coup de circuit. Au premier but, Brandon Nimmo a dit qu’il n’était pas trop sûr. Après tout, les Mets n’avaient pas réussi de circuit lors des deux premiers matchs de la série. Ainsi, Nimmo a déclaré qu’il espérait simplement que le ballon passerait par-dessus la tête d’un voltigeur. Mais Alonso continuait de courir vers Nimmo. Alors Nimmo regarda de nouveau vers le champ extérieur et se dit : « Oh mon Dieu ».

Au moment où Alonso atteignait le deuxième but, presque tous les joueurs des Mets avaient quitté l’abri.

« Les mots ne peuvent pas expliquer », a déclaré Alonso. « C’est irréel. »

Le propriétaire des Mets, Steve Cohen, a tenté de construire quelques phrases.

« Les grands joueurs, ils se démarquent, n’est-ce pas ? dit Cohen. « Juste un moment incroyable pour lui, pour l’équipe. »

Les Mets étaient allés loin sans qu’Alonso ne les mette sur le dos. S’il est chaud, les Mets sont d’autant plus dangereux avant leur match contre les Phillies de Philadelphie qui débutera samedi après-midi.

Avant le match, le manager des Mets, Carlos Mendoza, a encore une fois maintenu sa confiance en Alonso et a déclaré : « Nous attendons ce coup-là. J’espère qu’aujourd’hui c’est le bon jour.

Ça vaut vraiment le coup d’attendre.

« Fier de lui », a déclaré Mendoza après le match. « C’est un rêve devenu réalité pour lui et pour nous tous. »

Sept minutes après l’avancée des Mets, et alors que l’équipe célébrait sur le terrain, les sections de fans derrière l’abri de New York à l’American Family Field ont commencé à scander bruyamment : « Pete A-lon-donc! Pierre A-lon-donc !»

C’est un nom désormais profondément gravé dans l’histoire des séries éliminatoires des Mets.

