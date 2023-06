Petco collabore avec Snoop Dogg dans une nouvelle campagne de soins pour animaux de compagnie

Petco s’est associé à l’icône du rap Snoop Dogg pour une nouvelle campagne de soins pour animaux de compagnie, a annoncé mercredi la société.

La collaboration comprend Snoop’s Petco Picks, qui comprend des jouets, des friandises et des fournitures de toilettage, et propose un contenu social présentant des images des coulisses de Snoop avec des animaux de compagnie, y compris ses réflexions sur le fait d’être un propriétaire de chien dévoué, a déclaré Petco dans un communiqué de presse.

« Mes animaux de compagnie doivent avoir l’air bien, se sentir bien, sentir bon », a déclaré Snoop Dogg.

La première publicité de la campagne présente Snoop sous la forme humaine d’un Doberman pinscher, un clin d’œil au hit du rappeur de 1993 « Who Am I? (What’s My Name?) » de son premier album « Doggystyle ».

En 2022, les propriétaires d’animaux américains ont dépensé environ 136,8 milliards de dollars pour leurs amis à fourrure, soit une augmentation de 13,2 % par rapport à l’année précédente, selon un Sondage de l’American Pet Products Association.

« Nous reconnaissons que les propriétaires d’animaux de compagnie veulent tirer le meilleur parti de leur argent et recherchent des offres intéressantes pour des produits de haute qualité partout où ils le peuvent », a déclaré Katie Nauman, directrice du marketing de Petco, dans un communiqué de presse.

Et les Américains continuent de dépenser de l’argent pour les animaux de compagnie, même pendant les périodes de contraintes financières, a déclaré l’année dernière le PDG de Petco, Ron Coughlin.

Le coût des services pour animaux de compagnie, y compris les soins vétérinaires, a augmenté de 10,6 % d’une année sur l’autre en mai, selon le Département américain du travail. Les coûts des aliments pour animaux de compagnie ont augmenté de 13,8 % au cours de la même période, a indiqué le département.

Les actions de Petco sont en baisse d’environ 9 % depuis le début de l’année, à la traîne par rapport à ses concurrents Moelleux dont les actions ont augmenté d’environ 6 % jusqu’à présent cette année.

Petco a relancé son Prime de soins vitaux programme d’adhésion en mars 2022 dans le cadre d’une volonté d’être plus compétitif sur le marché des soins pour animaux de compagnie. La société a déclaré dans un e-mail que le programme offrait des économies et des avantages supplémentaires aux consommateurs.