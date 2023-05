Petawawa arborera le drapeau de la fierté après que le conseil a renversé une politique vieille de plusieurs décennies l’empêchant

Un drapeau de la fierté flottera bientôt devant l’hôtel de ville de Petawawa, en Ontario, après que le conseil municipal a renversé une politique vieille de plusieurs décennies que les défenseurs des LGBTQ avaient combattu pendant des années.

Devant une foule de personnes debout, le conseil de Petawawa a adopté à l’unanimité une série de motions lundi annulant une résolution permanente qui avait interdit à la municipalité de faire flotter des drapeaux montrant son soutien à toute cause, y compris le drapeau de la fierté.

« Il s’agit vraiment de créer une communauté sûre et inclusive où chacun sent que son identité et qui il est lui-même est acceptée », a déclaré Coun. Lisa Coutu, qui a présenté les motions.

« Il ne s’agit pas de rester assis là à se sentir tolérant. Il s’agit de l’afficher. »

Coutu, qui préside également le comité consultatif sur l’équité, la diversité et l’inclusion de la ville, a proposé que le conseil reconsidère la résolution 11, qui a été adoptée à l’origine en 1998 et a déclaré que le conseil ne pouvait pas faire de « proclamations publiques » à moins qu’elles « se rapportent à des questions qui relèvent uniquement et entièrement du domaine ». le mandat immédiat du conseil.

En pratique, cela signifiait que les conseils précédents avaient refusé de faire flotter un drapeau arc-en-ciel à la mairie pendant le mois de la fierté, malgré les demandes répétées des résidents.

Après l’adoption de la première motion, Coutu a présenté une deuxième motion demandant l’annulation de la résolution 11 et une troisième permettant à la ville de faire flotter des drapeaux reconnaissant les groupes communautaires avant d’adopter une politique officielle sur les drapeaux.

Les trois motions ont été adoptées à l’unanimité, avec six des sept conseillers présents.

« Une société plus juste »

Le maire de Petawawa, Gary Serviss, a déclaré que la motion « émanait » du travail du nouveau comité d’équité, de diversité et d’inclusion de la ville.

En tant qu’adjoint au maire lors du précédent mandat municipal, Serviss a présenté le sien motion en juin 2021 pour reconsidérer la résolution 11. Il n’a réussi à obtenir que quatre des sept voix – une de moins que la majorité des deux tiers dont elle avait besoin pour passer.

Le maire de Petawawa, Gary Serviss, a déclaré que la ville avait été « menottée » par l’ancienne politique. (Ville de Petawawa/Facebook)

« Depuis 1998, notre communauté a en quelque sorte été réduite au silence », a déclaré Serviss. « Ce que cela fait maintenant, c’est que cela nous permet de participer à ce que font la plupart des autres communautés de notre pays. »

Dans un courriel à un résident de Petawawa en 2022, la ville a répertorié 33 « demandes de proclamation » qu’elle a déclaré avoir refusées depuis 2007 en raison de la résolution. Cette liste comprenait une journée d’action contre le racisme anti-asiatique, une journée d’appréciation militaire et un mois de sensibilisation au cancer de la prostate, entre autres.

Serviss a déclaré que la résolution avait « menotté » Petawawa en l’empêchant de reconnaître le travail précieux effectué par un large éventail de groupes communautaires.

Com. James Carmody s’est prononcé en faveur de la motion lundi avant de voter pour.

« Ce n’est un secret pour personne que notre refus de faire flotter le drapeau de la fierté nous a conduits à ce point aujourd’hui », a-t-il déclaré, ajoutant que la communauté LGBTQ s’était vue refuser les droits de la Charte par tous les ordres de gouvernement dans le passé.

« C’est pourquoi nous arborerons le drapeau de la Fierté en juin. Je veux voir Petawawa jouer un rôle de chef de file pour devenir une société plus juste.

« Les symboles sont importants »

L’ancien maire de Petawawa, Bob Sweet, a déclaré à CBC en juin dernier qu’il avait été approché par la communauté LGBTQ chaque année au cours des quatre années précédentes.

À chaque fois, la ville a refusé la demande de faire flotter un drapeau Pride, invoquant la nécessité de rester neutre et d’adhérer à la résolution 11.

Petawawa organise son premier événement Pride en juin. (Trevor Pritchard/CBC)

Coutu a déclaré que Petawawa se prépare maintenant à accueillir son premier événement Pride en juin, et le conseil a déjà commencé le processus d’installation d’un nouveau mât de drapeau à l’extérieur de l’hôtel de ville, réservé aux causes importantes pour la communauté.

« Les symboles sont importants, et je pense [a Pride flag] est un beau, beau symbole », a déclaré Coutu.

« [It says] s’il vous plaît, soyez vous-mêmes et apportez le meilleur de vous-mêmes ici, car nous allons vous embrasser comme faisant partie de notre tissu social. »