PETA proteste contre le film biographique LEGO sur Pharrell Williams au TIFF

Un autre événement au Festival du film de Toronto a été perturbé par une manifestation mardi soir. Le biopic LEGO de Pharrell Pièce par pièce La première a été interrompue par un activiste de PETA, qui était là pour confronter le chanteur à propos de sa position en tant que Directeur artistique de la collection homme de Louis Vuitton. Par Variétéle manifestant s’est précipité sur scène alors que la séance de questions-réponses après la projection était sur le point de commencer, tenant une pancarte sur laquelle était écrit « Pharrell : arrêtez de soutenir le meurtre d’animaux pour la mode ».

« Votre collection Louis Vuitton… La collection de Pharrell est faite de leur sang », a crié le manifestant (via Variété). « Pharrell, arrête de torturer les animaux ! Les autruches sont suspendues la tête en bas, électrocutées et leur cou est tranché ! » De son côté, Pharrell a répondu : « Tu as raison » et « Ce n’est pas grave », et a même encouragé le public à applaudir le manifestant alors qu’ils étaient escortés dehors, criant toujours à propos de la torture des animaux par Pharrell.

Pharrell Williams a ensuite évoqué la situation en affirmant qu’il était important d’atteindre des positions « de pouvoir et d’influence » afin de « changer l’opinion des gens ». Il a suggéré que le manifestant avait mal géré la situation parce qu’il avait déjà eu des conversations « au nom d’organisations comme celle-là à leur insu ». Il a ajouté : « Lorsque ce changement se produira, tout le monde dans cette salle se souviendra que je vous l’ai dit, nous y travaillons réellement ».

Cependant, la vice-présidente exécutive de PETA, Tracy Reiman, a qualifié la réponse de Pharrell de « paroles en l’air » dans une déclaration à Variétéaffirmant qu’il « n’a pas encore abandonné la fourrure et les peaux exotiques ». L’organisation exige que Louis Vuitton passe immédiatement à des « alternatives synthétiques et végétaliennes ». « Pharrell peut décider en un clin d’œil, aujourd’hui, d’utiliser son pouvoir pour le bien et de cesser d’être complice de cruauté – c’est assez facile d’être gentil », a déclaré Reiman.

Il y a eu quelques manifestations jusqu’à présent tout au long du TIFF (qui a commencé le 5 septembre et se termine le 15 septembre). Mardi également, des centaines de Canadiens d’origine ukrainienne se sont rassemblés pour protester contre le documentaire Les Russes en guerre par La cinéaste russo-canadienne Anastasia Trofimova, dont beaucoup ont dénoncé le film comme étant de la « propagande russe ». (Trofimova a nié cela, qualifiant son film de «un film anti-guerre » et l’invasion de l’Ukraine par la Russie « injustifiée », par Reuters.) Et le premier soir du festival, des manifestants pro-Palestine ont fait irruption lors d’une des projections d’ouverture pour protester contre le partenariat du TIFF avec la Banque Royale du Canada. Selon VariétéLes manifestants ont été hués alors qu’ils scandaient « RBC finance un génocide » pour souligner les liens de la banque avec Israël dans le contexte du siège en cours à Gaza.