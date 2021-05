PETA India veut qu’Amul passe à la production de lait végétalien «  au lieu de gaspiller des ressources  »

PETA India et Amul semblent être dans un conflit sur le lait – qu’il soit végétalien ou laitier, et ce qui fonctionne le mieux pour le peuple indien. People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) India a demandé à Amul de prendre la décision de passer à la production de lait végétalien. Dans une lettre adressée au directeur général d’Amul, RS Sodhi, PETA a déclaré que la société coopérative laitière devrait bénéficier du marché en plein essor des aliments et du lait végétaliens. «Nous souhaitons à nouveau encourager Amul à profiter du marché en plein essor des aliments et du lait végétaliens, au lieu de gaspiller des ressources en essayant de lutter contre la demande de produits à base de plantes qui ne font que croître. D’autres entreprises réagissent aux changements du marché, et Amul le peut aussi », a déclaré PETA Inde.

Amul est une société coopérative laitière indienne gérée par la Gujarat Co-operative Milk Marketing Federation Ltd.

RS Sodhi, en réponse à un tweet d’Ashwini Mahajan, co-organisateur national de Swadeshi Jagran Manch a déclaré: «Vous ne savez pas que les producteurs laitiers sont pour la plupart sans terre. Vos créations peuvent tuer leur seule source de revenus. Attention, le lait est dans notre foi, nos traditions, notre goût, nos habitudes alimentaires une source de nutrition facile et toujours disponible. «

Peta veut qu’Amul arrache les moyens de subsistance de 100 fermiers pauvres et remette toutes les ressources construites en 75 ans avec l’argent des agriculteurs pour commercialiser du soja génétiquement modifié de riches multinationales à des prix exorbitants, ce que la classe moyenne inférieure moyenne ne peut pas se permettre https://t.co/FaJmnCAxdO– RS Sodhi (@Rssamul) 28 mai 2021

RS Sodhi est allé plus loin sur Twitter pour demander à Peta si le passage au lait végétalien permettrait à 100 millions de producteurs laitiers, dont 70% sont sans terre, de gagner leur vie et de payer les frais de scolarité de leurs enfants, et combien de personnes en Inde peuvent réellement se permettre un laboratoire. lait fabriqué. «Vont-ils donner des moyens de subsistance à 100 millions de producteurs laitiers (70% sans terre)? Qui paiera les frais de scolarité de leurs enfants? Combien peuvent se permettre des aliments coûteux fabriqués en laboratoire, fabriqués à partir de produits chimiques et de vitamines synthétiques? » Sodhi a tweeté.

Peta dans sa lettre à Sodhi a cité un rapport de 2018 de la société alimentaire mondiale Cargill qui affirme que la demande de produits laitiers dans le monde est en baisse car les produits laitiers ne sont plus considérés comme un élément essentiel d’un régime, rapporte Hindustan Times.

Qu’est-ce que le lait végétalien?

Le lait végétal est la nouvelle tendance à la hausse chez les millénaires et ceux qui sont intolérants au lactose. Du lait d’amande et de riz au soja en passant par les boissons à la noix de coco, les options pour le lait non laitier ont maintenant commencé à évoluer dans le monde entier et font des percées mineures en Inde alors que de plus en plus d’entreprises proposent du lait à base de soja ou sans lactose.

(Avec des entrées de PTI)

