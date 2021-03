Réitérant la demande d’inclure l’agression sexuelle sur les animaux en tant qu’infraction dénoncée dans la loi de 1990 sur la prévention de la cruauté envers les animaux (PCA), le People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) India a de nouveau fait appel au Premier ministre Narendra Modi et au ministre de l’Union Giriraj Singh de prêter attention à leur appel lancé en février.

Cela intervient dans le contexte de l’arrestation d’un homme pour avoir prétendument violé un chien à Mumbai au début du mois, a déclaré l’organisation de défense des animaux. Le Groupe a également souligné la nécessité de sanctions plus sévères pour la cruauté envers les animaux.

PETA Inde a fait campagne pour renforcer la loi PCA de 1960 et a exigé d’inclure l’agression sexuelle comme une infraction dont un policier a le pouvoir de procéder à une arrestation sans mandat et d’ouvrir une enquête avec ou sans l’autorisation d’un tribunal. Cela inclut les crimes odieux.

Il avait lancé cet appel pour la première fois en 2018 auprès du ministère de l’Environnement à la suite d’informations selon lesquelles huit hommes auraient violé collectivement et tué une chèvre gestante dans la ville de Mewat, dans le district de Nuh, à Haryana, entraînant des arrestations.

En 2019, à la suite de plaintes déposées auprès de la police locale par un militant local des droits des animaux et PETA India, un premier rapport d’information (FIR) a été enregistré contre un homme pour avoir prétendument violé une chienne errante à Kharghar, Navi Mumbai.

L’année précédente, une plainte déposée par PETA Inde et un autre militant local des droits des animaux a conduit à une FIR contre un homme pour avoir prétendument violé une chienne errante à Jaipur.

En 2016, PETA Inde a appelé à l’arrestation d’étudiants en médecine de Vellore qui, selon des témoins oculaires, ont utilisé une couverture pour attraper une femelle macaque à bonnet et l’ont attachée par les mains, les jambes et le cou.

Ils l’ont également battue avec des bâtons et des ceintures, l’ont empalée avec un objet pointu, lui ont cassé les jambes et la mâchoire, l’ont violée avec une verge et l’ont tuée. Ce ne sont que quelques exemples.

«Les personnes violentes commencent souvent par maltraiter les animaux, puis ciblent les victimes humaines. Par conséquent, ces cas d’abus sexuels sur des animaux devraient inquiéter tout le monde », a déclaré le directeur associé de l’équipe d’intervention d’urgence de PETA Inde, Meet Ashar.

«PETA Inde demande que toute personne trouvée blessant des animaux soit punie dans toute la mesure de la loi et demande que les sanctions pour abus d’animaux soient renforcées – pour la sécurité de toute la communauté.

Les actes de cruauté envers les animaux indiquent un trouble mental profond. La recherche en psychologie et en criminologie montre que les personnes qui commettent des actes de cruauté envers les animaux ne s’arrêtent souvent pas là – beaucoup passent à blesser les humains.

Le Federal Bureau of Investigation des États-Unis a constaté qu’une histoire de cruauté envers les animaux est l’un des traits qui apparaissent régulièrement dans ses archives de violeurs en série et de meurtriers.

Ameerul Islam, qui violait et tuait des chiens et des chèvres avant d’être condamné à mort pour le viol et le meurtre de l’étudiante en droit Jisha au Kerala, a indiqué PETA.

Le criminel condamné Joseph Bateson d’Irlande du Nord – qui aurait agressé sexuellement des animaux d’élevage – a été reconnu coupable de 17 chefs d’accusation de grossière indécence avec un enfant et d’attentat à la pudeur après avoir abusé sexuellement d’un garçon de 6 ans.

Le criminel américain Jerry Cook a été reconnu coupable de cruauté envers les animaux et d’agression et de coups et blessures à la suite d’un incident au cours duquel il a violé un chien – la blessant mortellement dans le processus – et a attaqué le propriétaire d’une maison qu’il cambriolait.

L’histoire de la violence de Cook a commencé près de deux décennies plus tôt, lorsqu’il a été reconnu coupable du viol au premier degré d’un humain.

Auparavant, PETA Inde avait demandé au ministère de l’Intérieur et au ministère du Droit et de la Justice de maintenir la criminalisation de la bestialité – l’agression sexuelle d’un animal par un être humain – en vertu de l’article 377 du Code pénal indien tout en modifiant le libellé pour dépénaliser actes sexuels entre partenaires humains de même sexe et entre autres adultes consentants. Ce libellé a été conservé.