Nous sommes 2021 et nous devrions tous essayer d’être aussi «réveillés» que possible. Mais parfois, les gens qui prônent le politiquement correct peuvent aller trop loin. Dans un incident aussi récent, People for the Ethical Treatment of Animals ou PETA a été visiblement trollé sur Twitter quand ils ont plaidé contre l’utilisation de « insultes anti-animaux ». Oui, vous avez peut-être entendu parler d’insultes raciales, d’insultes religieuses, mais PETA pense que nous abusons également des animaux lorsque nous les utilisons comme exemple pour insulter une personne. Bien que l’organisation ait un nombre important d’abonnés en ligne et qu’il n’y ait pas de pénurie d’amoureux des animaux ou d’activistes contre la maltraitance des animaux sur Internet, cette suggestion ne convenait à personne.

PETA prétend qu’en utilisant des insultes comme «rat» ou «porc» pour les humains, nous sommes «spécistes».

La suggestion est devenue virale, ce que PETA espérait peut-être, mais pour toutes les mauvaises raisons.

PETA a dit aux gens que lorsque nous utilisons les animaux comme une insulte, nous perpétuons un mythe selon lequel les humains sont supérieurs. Cela justifie à son tour d’abuser ou de violer les animaux. « Défendez la justice en rejetant le langage suprémaciste », ont-ils dit avec sérieux.

Ils ont tweeté cette suggestion avec une infographie très utile. C’est un graphique qui remplace les insultes basées sur les animaux à d’autres adjectifs. Selon le tableau, un porc devrait être remplacé par un répulsif, un rat devrait être un vif d’or et ainsi de suite. Jetez un œil à la nouvelle nomenclature proposée:

Les mots peuvent créer un monde plus inclusif ou perpétuer l’oppression.Appeler quelqu’un comme un animal comme une insulte renforce le mythe selon lequel les humains sont supérieurs aux autres animaux et justifiés de les violer. Défendez la justice en rejetant le langage suprémaciste. pic.twitter.com/HFmMWDcc5A – PETA (@peta) 26 janvier 2021

« Perpétuer l’idée que les animaux sont rusés, sales ou sans cœur désensibilise le public et normalise la violence contre les autres animaux », ont-ils déclaré dans le tweet suivant.

Cependant, les internautes n’étaient pas d’humeur à ce niveau de politiquement correct (si on peut l’appeler ainsi) et ont trollé le groupe à l’infini.

Puis-je encore appeler mon petit ami un «tigre» au lit ou est-ce que les humains se sentiront sexuellement inférieurs aux animaux? – Kajol Srinivasan (@LOLrakshak) 28 janvier 2021

Je me demande à moitié si Peta déteste secrètement les animaux, et c’est un plan intelligent pour rendre les groupes de protection des animaux stupides. – Teddy « % @ #! Twittter &% @ #! Jack » Bear (@MisterToyBear) 27 janvier 2021

les paresseux ont été littéralement nommés d’après le concept de paresseux. pouvez-vous sortir de cette merde s’il vous plaît. – ethan (@ethanisgroovy) 27 janvier 2021

Les animaux ne sont pas opprimés par ces mots parce qu’ils ne comprennent pas notre langue. Et n’avoir aucune notion des mots et de leur signification. – Roxie, la diva du Fléau (@Mooncalf_Roxie) 27 janvier 2021

Je ne peux légitimement pas dire si c’est de la satire ou non. – Goresh (@Goreshx) 28 janvier 2021

Beaucoup ont également souligné que PETA a un taux de mortalité exceptionnellement élevé en ce qui concerne les animaux dans leurs abris. Ce que le groupe a tenté de justifier, mais a échoué.

New York Post s’est entretenu avec la présidente de PETA, Ingrid Newkirk, de la moquerie en ligne. «Les licenciements impulsifs sont le reflet du temps que nous voulons mettre derrière nous, et après le ridicule viennent la discussion puis l’acceptation, comme nous l’avons vu avec nos campagnes pour mettre fin à l’utilisation de la fourrure et pour montrer à quel point le lait de vache est inhumain et malsain est, entre autres », a-t-elle déclaré.

Elle a dit qu’il était non seulement discriminatoire d’utiliser des animaux comme insultes, mais aussi factuellement faux. Citant l’exemple des porcs, elle a dit qu’ils avaient une vie sociale complexe et qu’ils avaient de l’empathie, il n’est donc pas juste de les utiliser comme une insulte.

PETA est principalement une cause de pêche à la traîne en ligne avec leur plaidoyer. Même de nombreux militants des droits des animaux se sont activement opposés à PETA dans le passé pour leur agression et aussi pour leurs abris pour la mise à mort d’animaux.