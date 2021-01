Le groupe de défense des animaux PETA, célèbre pour ses cascades publicitaires de tactiques de choc, a laissé entendre que tous les non-végétaliens ont quelque chose de Klanish en eux, dénonçant les mangeurs de viande comme des «suprémacistes humains». Cela a certainement attiré l’attention.

«Manger des animaux est spéciste», Personnes pour le traitement éthique des animaux (PETA) m’a dit sur son compte Twitter mercredi, ajouter cette «Le spécisme est la croyance suprémaciste humaine selon laquelle une espèce est plus importante qu’une autre.»

Si le plaidoyer basé aux États-Unis recherchait un certain battage médiatique, la proclamation a certainement fonctionné. Le nom de PETA a rapidement fait son chemin sur Twitter, alors que des dizaines de personnes se sont précipitées pour se décrire comme fièrement spécistes et ont partagé des images montrant leur façon préférée de consommer de la chair animale.

Oui, je suis un spéciste! et fier <3 pic.twitter.com/DQFAb50Fub – NotaKai.exe | Artiste / streamer / YouTube 18+ (@NotaKai_exe) 27 janvier 2021

Certaines réponses, tout aussi moqueuses par nature, étaient moins directes. Un intervenant s’est demandé si le fait de croire que toutes les espèces – espérons-le, à l’exclusion de la leur – étaient égales sur une assiette ne faisait pas d’eux un spéciste. Un autre a demandé si haïr les humains leur donnait un laissez-passer gratuit.

Woah, woah, woah! Attendez! Je ne suis pas un spéciste! … Ils ont tous bon goût s’ils sont bien faits! – AceTrainerWesley ⚔️ Vous êtes viré (@AceTrainerWes) 28 janvier 2021

En tant que misanthrope, je ne pratique certainement pas le spécisme. Mais je me suis ajusté à des comportements et des opportunités communs. Et aussi la loi. – Mlle Anthrope (@CatrinaCavalera) 27 janvier 2021

Une affiche a fait valoir que la gastronomie n’était pas la seule raison pour laquelle on pouvait souhaiter du mal à d’autres êtres vivants. Pour une raison quelconque, cependant, PETA ne milite pas pour la survie des punaises de lit.

Dernières nouvelles: je suis maintenant spéciste. Je veux mettre fin à toutes les punaises de lit et aux moustiques. Ces bugs ne servent à rien et les génocaliser rendrait le monde meilleur. J’espère qu’ils peuvent ressentir de la douleur et j’espère vraiment que ça fait mal quand tu les écrase. – Identifiant du chapeau cramoisi SMM2: QFH-D17-7HG (@Crimson_Hat) 28 janvier 2021

Il est intéressant de noter que les réactions à l’appât apparent du racisme étaient presque – mais pas entièrement – absentes dans les réponses au message original de PETA.

Ooh j’aime le KKK et manger du boeuf – XenoAndroid08🍥 (@ X4no_YT) 28 janvier 2021

PETA est connu pour susciter la controverse et attirer ainsi l’attention sur sa cause. En juillet dernier, il a publié une photo d’une tête de chat disséquée, comparant l’image au mème «gâteau réaliste» alors en vogue. En 2019, il a critiqué l’écologiste et personnalité de la télévision australienne bien-aimée Steve Irwin, affirmant entre autres que sa mort en 2006 était survenue parce qu’il «harcelait un rayon». Irwin est mort après qu’une barbe de galuchat lui a percé le cœur.

