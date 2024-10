PETA cite « Chimp Crazy » comme preuve dans l’affaire Tonia Haddix : nouveau dossier

La saga juridique « Chimp Crazy » continue.

Mercredi, PETA a déposé une nouvelle requête dans son affaire contre Tonia Haddix, citant comme preuve les événements capturés dans les docu-séries de HBO. Le groupe de défense des droits des animaux demande une ordonnance exigeant que Haddix et ses complices présumés prouvent qu’ils n’ont pas violé des ordonnances judiciaires antérieures ni commis de parjure lors de procédures antérieures.

Diffusé en août, le film de quatre épisodes « Chimp Crazy » a suivi Haddix, un courtier en animaux qui avait repris la Missouri Primate Foundation, aujourd’hui disparue, au milieu d’une bataille juridique en cours avec PETA concernant la garde de plusieurs chimpanzés.

Dans son nouveau dossier dans le district oriental du Missouri, PETA allègue que « Chimp Crazy » fournit de nouvelles preuves de cas où Haddix a menti et défié les ordonnances du tribunal, ainsi que des aveux. La motion comprend des horodatages de chaque épisode pointant vers des cas qui, selon l’organisation, montrent que Haddix a violé les ordonnances du tribunal, y compris celles qui lui interdisent de déplacer des chimpanzés par elle-même, partageant des détails sur l’heure et la date du transfert ordonné par le tribunal des animaux ou enregistrer toute vidéo de ces transferts. Selon la requête de PETA, même la présence d’un équipement d’enregistrement lors de ses audiences n’était pas autorisée.

« La loi sur les espèces en voie de disparition… ne peut pas fonctionner comme le Congrès l’a prévu, et de la manière que cette Cour a justifiée, sous l’ombre d’un tel mépris qui n’est pas suffisamment pris en compte », indique la motion. « Haddix désobéissant si publiquement à cette Cour et profitant ensuite de sa désobéissance en la partageant avec un public national ne fera qu’inciter les futurs accusés à se livrer à une mauvaise conduite similaire à moins que cette Cour n’intervienne de manière décisive. »

Haddix n’a pas pu être contacté dans l’immédiat pour commenter.

Parmi les événements scandaleux capturés dans « Chimp Crazy », citons la comparution de Haddix lors d’une audience virtuelle pour témoigner qu’elle n’avait rien à voir avec la disparition de Tonka, un chimpanzé dont elle prétendait faussement qu’il était mort. La série décrit comment Haddix a kidnappé et caché Tonka pour l’empêcher d’être envoyé dans un sanctuaire pour animaux comme ordonné.

Finalement, Tonka a été retrouvée et retirée de la garde de Haddix et placée dans un sanctuaire. En 2022, Haddix a été condamné à payer plus de 220 000 dollars à PETA pour les honoraires d’avocat et autres frais engagés dans l’affaire. À cette époque, le tribunal avait renvoyé Haddix et son mari, Jerry Aswegan, devant le procureur américain pour une enquête criminelle, mais jusqu’à présent, ils n’ont pas encore été inculpés d’aucun crime lié à l’affaire « Chimp Crazy ». (Aswegan n’a pas pu être contacté dans l’immédiat pour commenter.)

Selon PETA, la notoriété que Haddix a acquise en figurant dans les docu-séries – notamment en étant parodiée par « Saturday Night Live » – lui a permis de capitaliser sur sa « désobéissance flagrante » aux ordonnances du tribunal grâce au merchandising et à d’autres opportunités désormais disponibles grâce à elle. célébrité et montre son « effort apparent pour monétiser leur mauvaise conduite ».

PETA allègue également que « Chimp Crazy » implique Aswegan, ainsi que la fondatrice de la Missouri Primate Foundation, Connie Casey, et Cy Viestra, ancien exploitant d’un zoo en bordure de route dans l’Ohio, comme complices de Haddix. (Viestra a été reconnu coupable d’avoir volé de l’argent dans la municipalité où il travaillait pour aider à financer son établissement.)

La requête comprend également la demande de PETA au tribunal d’autoriser l’organisation à rassembler des preuves supplémentaires liées aux révélations sur « Chimp Crazy ». Si le tribunal déclare Haddix et ses complices présumés coupables d’outrage, PETA cherche à obtenir des sanctions appropriées et à récupérer les coûts associés au nouveau dossier.