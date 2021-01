Deux jours avant le président élu Joe Biden, son chien, également le premier chien de refuge à se rendre à la Maison Blanche, a été « indoguré » lors d’une cérémonie virtuelle.

Le premier major Biden élu par un chien a été «indoguré» par l’auteur-compositeur-interprète Josh Groban. Le chanteur de 39 ans aurait décroché le concert après avoir plaidé au père de Major, qui doit être lui-même inauguré le 20 janvier en tant que 46e président des États-Unis.

« Joe Biden, laissez-moi chanter pour cela », a écrit Groban dans l’une de ses histoires Instagram concernant la célébration virtuelle, qui a été organisée par la Delaware Humane Association, d’où Major, le berger allemand, a été adopté par les Bidens en 2018, rapporte ANI.

Groban a clôturé l’événement, organisé par Jill Martin d’aujourd’hui, avec la réécriture de « How Much Is That Doggie in the Window » par Patti Page, en changeant les paroles en

« J’adopte ce chien dans la fenêtre. »

Avec Major, Champ, un autre berger allemand des Bidens, viendra également à la Maison Blanche pour vivre avec la première famille au 1600 Pennsylvania Avenue à Washington en 2021.

Champ et Major sont déjà des célébrités sur les réseaux sociaux et apparaissent souvent dans des publications en ligne, portant de jolies écharpes de campagne Biden sur leurs pattes.

Champ a été offert à Joe Biden par sa femme Jill en 2008 comme cadeau lorsqu’il est devenu vice-président sous Barack Obama. Selon les rapports, Champ, le plus âgé des deux chiens, est déjà allé à la Maison Blanche, mais ce sera la première fois pour Major.

Cependant, l’événement d’indoguration virtuelle a attiré beaucoup de monde et près d’un fonds de 1 00 000 $ a été amassé pour l’organisme à but non lucratif qui héberge des chiens.

Avant l’événement, une photo de Major et Joe Biden en costume a été partagée par la fille de Biden, Naomi Biden, qui a déclaré: « Prêt pour #Indoguration ».

La victoire de Biden marque le retour des chiens après quatre ans d’années de scolarité canine à la Maison Blanche dans les années Trump. Bien que ce ne soit pas la première fois que la Maison Blanche avait des chiens de compagnie résidents, Biden est le premier président américain à amener un chien de refuge aux États-Unis. Avant Major, il y avait Yuki, un chiot de race mixte, qui a été sauvé par la fille du président du 36e Congrès américain après avoir été abandonné par le propriétaire dans une station-service au Texas. La famille de l’ancien président George Clinton a également adopté un chat noir et blanc nommé « Socks » après qu’il aurait sauté dans les bras de Shelley Clinton alors qu’elle quittait un cours de piano, comme rapporté.