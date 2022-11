Pet Dog Bites Security Guard à Noida, la vidéo devient virale

Dans une autre vidéo horrible qui fait actuellement le tour des réseaux sociaux, on peut voir un chien de compagnie mordre un agent de sécurité d’une société de logement. L’intégralité de l’incident a été filmée par une caméra de vidéosurveillance. Selon India Today, l’incident s’est produit dans la société Unitech Horizon du Grand Noida, située dans le secteur PI 2. “La société Unitech Horizon du Grand Noida, située dans le secteur PI 2”, lit la légende de la vidéo.

Dans la vidéo, on peut voir un chien se précipiter vers le garde puis le mordre. Bientôt, le propriétaire du chien arrive et tient le chien par derrière. On peut voir le garde devenir extrêmement effrayé. Regarde:

Noida s’occupe de tout pic.twitter.com/7m8iA819QP – Shubhankar Mishra (@shubhankrmishra) 11 novembre 2022

Il s’agit d’une autre attaque de chien dans la série d’attaques de chiens qui ont été signalées au cours des derniers mois. Plus tôt, un bébé de sept mois a été mutilé par un chien des rues dans une société de logement à Noida, dans l’Uttar Pradesh. L’enfant a succombé à ses blessures alors qu’il était soigné à l’hôpital. Les parents de l’enfant travaillent comme ouvriers et étaient engagés dans des travaux de construction à la Lotus Boulevard Society du secteur 100 à Noida où l’incident s’est produit. Le tout-petit a été admis à l’unité de soins intensifs de l’hôpital Yatharth de Noida. Les intestins de l’enfant auraient été arrachés lors de l’attaque. L’enfant a dû subir une intervention chirurgicale qui n’a pas réussi.

“L’enfant a été mutilé par un chien errant lundi soir. Il a été admis dans un hôpital privé où des médecins l’ont opéré. Malheureusement, nous avons perdu l’enfant tard hier soir », a déclaré Dharam Vir Yadav, un représentant du groupe de résidents de la société, cité par PTI.

Ces incidents surviennent au milieu d’une série d’attaques de chiens contre des résidents qui ont incité l’administration à interdire trois races de chiens comme animaux de compagnie dans le district de Ghaziabad près de Noida. L’interdiction des races Pitbull, Rottweiler et Dogo Argentino fait suite à plusieurs incidents de morsures de chien signalés dans diverses localités de la ville au cours des derniers mois.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz ici