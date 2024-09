The Green Spoon et Yahoo peuvent percevoir une commission sur les liens présents dans cet article. Les prix et la disponibilité sont susceptibles d’être modifiés.

Cette recette est notre préférée toute l’année, grâce à la disponibilité immédiate de son ingrédient vedette. Elle a la même texture et le même goût (presque) universel que le pesto, mais n’est en fait que du bon vieux brocoli à l’ancienne. Préparez-en une grande quantité et réservez une partie du pesto pour nourrir les membres édentés de votre famille, avant de mélanger le reste avec un tas de parmesan et des pâtes bien chaudes pour nourrir tout le monde. (Les flocons de piment et les anchois sont également des ajouts facultatifs et délicieux.)

Ce n’est pas une recette à entreprendre si vous essayez frénétiquement de mettre le dîner sur la table. tout de suiteC’est une chose à préparer à l’avance – pendant que vous écoutez un podcast, regardez une émission, parlez au téléphone, etc. – et à garder pour les soirées où vous faire Il faut préparer un dîner rapide et satisfaisant pour tout le monde dans votre maison. Le pesto se conserve une semaine dans un récipient hermétique au réfrigérateur (ou jusqu’à trois mois au congélateur), et c’est un excellent aliment à avoir sous la main pour tous les repas rapides où le pesto brille : les dîners de pâtes de dernière minute, mélangés avec les céréales ou les haricots de votre choix, ou étalés sur du pain de mie comme condiment très savoureux. (De plus, en raison de la nature verte du brocoli, ce n’est peut-être pas une victoire pour les mangeurs les plus difficiles, mais on ne sait jamais… Au moins, vous pourrez vous sentir bien en mangeant une partie vous-même et en congelant le reste pour quand cette phase difficile se terminera, n’est-ce pas ?)

Pesto de brocoli

Temps de préparation : 20 minutes

Temps de cuisson : 40 minutes

Donne 4 tasses (2 tasses assaisonneront généreusement 1 lb de pâtes)

2 livres de brocoli à grosses têtes

8 gousses d’ail (~1 tête d’ail. Si vous cuisinez pour un bébé à l’estomac sensible, utilisez-en la moitié)

2 tasses d’eau

½ tasse d’huile d’olive douce à moyennement parfumée (nous utilisons California Olive Ranch Moyen et Bénin huiles d’olive extra vierges quotidiennes pour la cuisine. Nous achetons également bidons d’un gallon (de l’huile d’olive extra vierge Arbequina Séka Hills qui dure éternellement et peut être utilisée pour tout.)

1 citron

Ingrédients facultatifs

citron

½ cuillère à café de flocons de piment rouge

Sel et poivre

Basilic ou persil haché

3 anchois au sel ou à l’huile

Des pâtes plus courtes, comme les penne ou les rigatoni (les pâtes faites avec des farines de légumineuses — pensez aux lentilles ou aux pois chiches — sont également délicieuses avec cela)

Fromage parmesan (le pecorino ou le grana padano fonctionnent bien aussi)

Comment faire du pesto de brocoli

Couper le bas du brocoli tiges de façon à ce qu’il reste la tête des fleurons et 2″ de la tige. Hachez grossièrement le tout pour que les morceaux soient d’environ ½ » de large – tout cuit dans un chut il n’est donc pas nécessaire de couper le brocoli en morceaux uniformes. Émincez l’ail. Mettre l’huile d’olive dans une casserole à fond épais à feu doux et ajoutez l’ail. (Chauffer l’huile à feu plus élevé puis ajouter l’ail est une garantie d’ail brûlé, ce qui donnera à tout le pesto un goût âcre et amer.) Cuire jusqu’à ce que ça commence à sentir bon et à devenir légèrement doré.environ 4 à 5 minutes, puis ajoutez le brocoli et l’eau. Remuez pour mélanger les ingrédients et augmentez le feu à moyen. Lorsque l’eau bout, baissez le feu pour laisser mijoter et couvrez votre casserole avec un couvercle bien ajusté. Au cours des 40 prochaines minutes, vérifiez et remuez le brocoli toutes les 10 minutes ou alors pour être sûr que l’eau ne s’est pas évaporée. (Le couvercle de Fanny était bien ajusté, donc elle n’a pas eu besoin d’ajouter d’eau supplémentaire. Le couvercle de Greta, en revanche, n’est pas si serré, donc elle a dû ajouter environ une ½ tasse d’eau après 20 minutes et une autre ½ tasse dix minutes plus tard.) C’est fait Lorsque le brocoli (fleurons et morceaux de tige) se transforme en une purée épaisse sous la pression du dos d’une fourchette ou d’un presse-purée, éteignez le feu, écrasez le contenu de votre casserole et partez à la découverte de votre propre aventure.

Pour les bébés qui ne mangent pas encore de selUne fois le brocoli cuit et réduit en purée, retirez quelques boules de la casserole, ajoutez un peu de jus de citron et servez avec une cuillère, en prenant soin d’écraser les plus gros morceaux.

Pour les bébés qui consomment peu de sel et de produits laitiers. Une fois le brocoli cuit et réduit en purée, retirez quelques boules de la casserole et assaisonnez avec un peu de citron, du sel et/ou du parmesan ou du pecorino. (Pour une tasse de purée, nous ajouterions une pincée de sel de mer et 2 cuillères à soupe de parmesan ou 1 de pecorino car il est plus salé.) Servez avec une cuillère ou sur des pâtes très bien cuites qui ont été coupées en formes de taille appropriée. (Vérifiez Des débuts solides (pour plus de conseils sur le service des pâtes.)

Pour les enfants et les adultes qui n’aiment pas les épices ou les anchois. Suivez les étapes ci-dessus, mais ajoutez plus de sel et de fromage, selon votre goût. Mélangez avec des pâtes et servez, en garnissant de fromage fraîchement râpé !

Pour les mangeurs difficiles. Enlevez toute trace de brocoli, d’ail ou même d’huile d’olive, honnêtement. Préparez des pâtes et mélangez-les avec du beurre et du fromage. (Mais, sérieusement, peut-être que votre mangeur difficile serait prêt à essayer cela avec seulement un tout petit peu de brocoli et tout un tas de fromage ?)

Pour ceux qui mangent de tout. Rincez le filet d’anchois s’il est salé ou épongez l’excès d’huile (environ 1 filet par tasse de brocoli) et hachez-le grossièrement avec 1 à 2 cuillères à café de flocons de piment. Incorporez-le au pesto de brocoli et ajoutez du sel et du fromage avant de le mélanger aux pâtes. Servez rapidement !

Nous espérons que vous avez apprécié la lecture de The Green Spoon ! Retrouvez beaucoup plus de contenu et de communauté sur notre Subtack, La Cuillère Verte.

