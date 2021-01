Les groupes environnementaux se sont prononcés contre l’approbation – Sven Hoppe / AFP

Un pesticide destructeur d’abeilles qui est interdit par l’UE a été approuvé pour une utilisation par les producteurs de betteraves sucrières en Angleterre.

Le gouvernement a été accusé de « céder à la pression de l’Union nationale des agriculteurs (NFU) » et de revenir sur sa promesse de maintenir les restrictions sur les pesticides.

En 2017, le secrétaire à l’environnement de l’époque, Michael Gove, a salué l’interdiction de l’UE sur les pesticides et a promis que «à moins que les preuves scientifiques ne changent, le gouvernement maintiendra ces restrictions accrues après le Brexit».

La NFU a fait valoir qu’une utilisation limitée et spécifique du néonicotinoïde Cruiser SB devait être autorisée par le gouvernement afin de protéger la récolte de betteraves sucrières de 2021. 1 200 de ses membres ont fait pression sur le secrétaire à l’environnement pour lui demander de pouvoir utiliser le produit chimique controversé.

Le Cruiser SB est utilisé par les agriculteurs pour protéger la betterave sucrière de la maladie à virus jaune, qui peut anéantir une part importante de la récolte.

Cependant, la propre analyse du gouvernement a révélé que le pesticide présente des risques pour les abeilles et les oiseaux qui ingèrent les graines traitées.

Le ministère de l’Environnement, de l’Alimentation et des Affaires rurales (Defra) a déclaré dans un document gouvernemental que cette autorisation est réservée aux producteurs qui ne disposent d’aucun autre moyen de prévenir la maladie sur leur culture et que la quantité qu’ils utilisent est limitée. L’autorisation ne s’applique qu’aux agriculteurs anglais en 2021.

Les militants écologistes se sont prononcés contre la décision du gouvernement d’approuver le pesticide.

Josie Cohen, responsable de la politique et des campagnes pour Pesticide Action Network UK, a déclaré: « Exaspérant d’entendre que le gouvernement britannique a cédé à la pression de la NFU et de British Sugar pour permettre aux producteurs de betteraves à sucre britanniques d’utiliser des traitements de semences néonicotinoïdes toxiques pour les abeilles en 2021. «

Joan Edwards, directrice des affaires publiques de The Wildlife Trusts, a ajouté: « Le gouvernement a cédé à la pression de l’Union nationale des agriculteurs même si, il y a trois ans, le gouvernement britannique a soutenu des restrictions sur les pesticides néonicotinoïdes dans toute l’Union européenne, en raison de la très à l’époque, le secrétaire à l’environnement de l’époque, Michael Gove, avait promis solennellement de maintenir ces restrictions à moins que les preuves scientifiques ne changent. Les preuves n’ont pas changé – les effets dévastateurs de ce groupe de les pesticides ont sur notre faune ne cesse de croître, et à peine un mois se passe sans encore plus de preuves de la crise écologique plus large.

<< Au Royaume-Uni, nos populations d'insectes ont subi des baisses drastiques, qui devraient avoir des conséquences considérables pour la faune et les humains. Des preuves récentes suggèrent que nous avons perdu 50% ou plus de nos insectes depuis 1970, et 41% des les cinq millions d'espèces d'insectes restantes sur Terre sont désormais `` menacées d'extinction ''. Les insectes sont la nourriture de nombreux animaux plus gros, notamment les oiseaux, les chauves-souris, les reptiles, les amphibiens et les poissons, et ils jouent des rôles vitaux tels que la pollinisation des cultures et des fleurs sauvages, la lutte antiparasitaire et les nutriments recyclage."

Un porte-parole de Defra a déclaré: «Les autorisations d’urgence pour les pesticides ne sont accordées que dans des circonstances exceptionnelles où les maladies ou les ravageurs ne peuvent être contrôlés par tout autre moyen raisonnable. Les autorisations d’urgence sont utilisées par les pays d’Europe.

«Les pesticides ne peuvent être utilisés que là où nous estimons qu’il n’y a aucun dommage pour la santé humaine et animale et aucun risque inacceptable pour l’environnement. L’utilisation temporaire de ce produit est strictement limitée à une culture sans floraison et sera étroitement contrôlée afin de minimiser tout risque potentiel pour les pollinisateurs.