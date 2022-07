Peste porcine africaine: les sangliers qui errent à Rome doivent être tués, selon des responsables

Commentez cette histoire Commentaire

ROME – Les sangliers sont apparus comme une force du chaos dans la capitale italienne au cours de la dernière décennie, se régalant de déchets, perturbant la circulation et empiétant sur le Vatican. Ils sont considérés comme des symboles de la décadence urbaine par certains ou tout simplement comme de mignons porcelets par d’autres. Dans une mèmeun sanglier remplace la louve qui a allaité Romulus et Remus, les ancêtres mythiques de Rome.

Mais leurs jours pourraient être comptés. Ces derniers mois, les autorités ont commencé un abattage par crainte que les sangliers ne propagent la peste porcine africaine, inoffensive pour les humains et les animaux domestiques, mais mortelle pour les porcs élevés commercialement, un secteur qui soutient quelque 100 000 emplois. La peur du virus a déjà incité plusieurs pays, dont la Chine, à imposer des interdictions d’importation coûteuses sur le porc italien.

Un groupe de travail gouvernemental créé en mars a lancé des plans pour réduire la population de sangliers du pays – estimée à plusieurs millions – de 50 %, après que des carcasses infectées par la peste porcine africaine ont été découvertes dans le nord-ouest de l’Italie plus tôt cette année, suivies de cas plus récents, y compris à Rome. Les efforts pour éliminer le virus pourraient être une bataille difficile.

“Je ne vois pas l’éradication de la maladie comme une possibilité, à moins que vous n’ameniez une forte réduction de la [boar] population », explique Angelo Ferrari, un expert mandaté par le gouvernement pour faire face à la crise des sangliers. “Le truc, c’est qu’il y en a trop.”

Même si certains sangliers sont abattus, d’autres continuent de se reproduire et d’entrer à Rome via des réserves naturelles et des parcs qui s’étendent profondément dans la ville, attirés par la chance de se régaler de déchets.

Ils voyagent ensemble. “Le sanglier n’est pas différent de nous : intelligent, social, vit en groupe, super adaptable, omnivore : c’est un animal pour toutes les saisons et tous les habitats”, explique Luigi Boitani, zoologiste à l’université La Sapienza de Rome.

La population de sangliers en Europe a fortement augmenté au cours des dernières décennies en raison d’une “combinaison de facteurs”, notamment des taux de reproduction élevés et l’absence de grands prédateurs, selon les études, et ils apparaissent de plus en plus près des parcs et des zones boisées dans les centres urbains tels que Rome, Berlin et Barcelone. Le problème a attiré l’attention du monde entier, bien que brièvement, lorsque la chanteuse Shakira dit qu’elle et son fils ont été accostés par une paire de sangliers dans un parc de Barcelone en 2021. Les créatures ont attrapé son sac contenant son téléphone portable et se sont envolées dans les bois, a-t-elle déclaré.

Les chiffres ont augmenté au-delà de ce que les prédateurs tels que les loups pourraient contrôler, a déclaré Boitani.

Le plan à Rome, selon Ferrari, consiste à laisser le virus se frayer un chemin à travers la population de sangliers à l’intérieur d’une «zone rouge» désignée près du centre-ville, fermée par des filets et des portes spéciaux. Certaines poubelles sont modifiées pour empêcher les sangliers d’y pénétrer. Plus d’une douzaine de pièges ont déjà été installés à l’extérieur du Great Ring Junction de Rome, l’autoroute orbitale encerclant la ville, et d’autres suivront.

La tâche “ne nécessiterait pas nécessairement que des ‘cowboys’ rôdent autour de Rome, mais nous aurons sûrement besoin de l’aide de chasseurs” avec des licences, a déclaré Ferrari.

Dans le Piémont, où le virus a été détecté début janvier, des “chasseurs sélectifs” autorisés ont déjà abattu environ 3 500 sangliers. A Rome, l’abattage entamé fin juin devrait bientôt passer à la vitesse supérieure.

Aucun traitement ni vaccin n’a encore été trouvé pour la peste porcine africaine, qui tue 98 % des porcs infectés. Parce que le virus peut survivre sur des surfaces, même dans le sol, des panneaux sont apparus autour de la zone désignée de Rome, à l’ouest du Tibre, demandant aux visiteurs du parc de désinfecter leurs chaussures une fois qu’ils partent.

La menace qui pèse sur l’industrie porcine italienne est si dramatique qu’à la fin du mois de mai, les agriculteurs de tout le pays ont organisé des manifestations pour demander une réponse du gouvernement. Si la maladie pénètre dans les élevages porcins, les porcs élevés pour la viande devront également être abattus. Fermiers manifestant à Rome, portant des masques de sanglier, accroupi à l’imitation des sangliers, scandant: “Le sanglier doit être arrêté!”

Début juin, David Granieri, chef de la section locale de l’association des agriculteurs Coldiretti, a déclaré au Washington Post que deux porcs infectés avaient été trouvés dans une petite ferme dans les limites de la ville de Rome. Quelque 1 200 porcs ont dû être abattus.

Autour de Rome, a déclaré Granieri, des dizaines de milliers de porcs sont en danger. Mais la menace la plus sérieuse est que des infections pourraient éclater dans d’énormes élevages de porcs au nord. “Il suffit de penser au prosciutto de San Daniele et au prosciutto de Parme”, a déclaré Granieri, faisant référence à des charcuteries bien connues. “Cela deviendrait très sérieux, très rapidement.” Jusqu’à présent, plus de 14 000 porcs de ferme ont dû être éliminés à travers le Piémont et la Ligurie par mesure de précaution.

La propagation de la peste porcine africaine mettrait en péril un secteur qui rapporte plus de 20 milliards de dollars de revenus annuels, selon les estimations officielles. « C’est une industrie d’importance fondamentale », déclare le vice-ministre de la Santé, Andrea Costa. Pour cette raison, le gouvernement a alloué un chiffre initial d’environ 15 millions de dollars pour sécuriser les élevages porcins. “Nous sommes assez inquiets”, a déclaré au Post Alessandro Utini, responsable du Parma Ham Consortium, qui protège l’appellation Prosciutto di Parma.

Les pauses dans les importations de porc italien de la part de la Chine, du Japon et d’autres ont déjà causé 20 millions de dollars de dommages, estime le consortium.

Les agriculteurs et les autorités italiennes craignent qu’une pause américaine ne survienne ensuite.

Bien avant l’épidémie italienne, le virus avait déjà commencé à se propager parmi les populations porcines en Chine et dans plusieurs pays d’Europe du Nord.

L’abattage prévu par l’Italie s’est heurté à la résistance des groupes de défense des droits des animaux.

“Les tuer ne devrait être qu’un dernier recours”, déclare Roberto Vecchio, chef d’une ligue anti-chasse locale, qui soutient que les sangliers devraient plutôt être stérilisés – ce qu’il appelle une solution non naturelle mais sans effusion de sang – et transportés pour être libérés. .