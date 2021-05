La maison d’une FAMILLE a été incendiée après que des rongeurs déchaînés aient grignoté des câbles dans le fléau des souris apocalyptique en Australie.

Rebekah Ward, une mère de trois enfants, a déclaré que l’infestation par le barattage de l’estomac avait fait «des souris sautant du toit» pour fuir les flammes.

Les gens ont essayé de combattre les flammes après que des souris aient mangé le câblage de la maison en Nouvelle-Galles du Sud Crédit: Channel 9 News

Le fléau des rongeurs est incontrôlable en Australie, où il détruit les biens et les moyens de subsistance Crédit: Facebook / NSW Farmers

Rebekah Ward a eu de la chance que ses enfants soient en sécurité, mais ils sont maintenant tous sans abri Crédit: Channel 9 News

Le cauchemar a été déclenché vendredi, lorsque Ward a reçu un appel pour lui dire que le salon était en feu chez elle près de Narrabri, en Nouvelle-Galles du Sud.

Mais, au moment où elle est rentrée à la maison, c’était complètement embrasé, a-t-elle déclaré à l’émission Today de Channel Nine.

Ward a dit que « la moitié de la ville » avait essayé d’éteindre les flammes, mais les souris avaient mangé tellement de fils qu’il ne pouvait pas être sauvé.

Elle a dit: « J’avais le policier local, [and] quelques-uns des habitants disent que les souris sautaient juste du toit.

«Autour de la maison et chez le voisin, il y a des souris mortes et brûlées.

«Je ne sais pas combien de souris sortaient, mais oui, apparemment, il y en avait pas mal.

Ward a également rappelé comment sa famille avait été attaquée à plusieurs reprises par la faim – et la population croissante – de souris, ce qui était impossible à éradiquer.

La maison a été rasée près de Narrabri, emportant les jouets des enfants Crédit: Channel 9 News

Les observations de l’énorme armée de souris ont doublé depuis mars 2020 Crédit: Facebook / Matt Hansen Real Estate Dubbo

Juste quelques souris mortes dans un hangar à céréales Crédit: Facebook / NSW Farmers

Elle a dit que c’était un « cauchemar » alors que les rongeurs à fourrure « rampaient sur les enfants la nuit.

«Ils sont à notre place, ils sont sur nos bancs, ils sont partout.

«Ils mangent la nourriture. Nous avons dû mettre la nourriture dans une boîte à outils.

« Ils viennent par le salon. Ils vont vous mordre dans le dos. C’est un cauchemar. »

Une collecte de fonds GoFundMe a été organisée pour reloger la famille dévastée.

Il dit: «Hier, j’ai reçu le coup de téléphone le plus triste.

« Ma meilleure amie Rebekah était en larmes et [said] «Ma maison brûle jusqu’au sol».

«Rebekah rentrait du travail en voiture – elle est infirmière dans un établissement de soins pour personnes âgées à une heure de route de chez elle – lorsqu’elle m’a appelé.

«Heureusement, ses trois biens les plus précieux – ses trois garçons – étaient sur le point de s’entraîner avec leur père – James, le mari de Bec.

« Donc ils étaient tous sains et saufs. Heureusement! Ils ont absolument tout perdu. Leur monde entier.

«Les jouets des garçons, les livres, les vêtements de toute la famille, les objets personnels, le linge de maison, les articles de toilette, les photos, les objets de famille non remplaçables, les meubles, les souvenirs et la liste est longue.

« L’essentiel – les cinq sont vivants et toujours là, mais n’ont littéralement plus que les vêtements qu’ils ont sur le dos! »

Il a déjà levé près de 14 000 $ pour atteindre son objectif de 50 000 $ (27 000 £).

Cette carte montre toute l’étendue du problème

Il y a des millions de rongeurs qui terrifient les Australiens dans leurs propres maisons Crédit: Channel 9 News

Une vidéo choquante montrait des souris sortant d’une mangeoire à céréales

Ward a dit qu’elle s’efforçait de faire face lorsqu’elle était sans abri.

Elle a ajouté: « Donnez-moi la semaine prochaine et je vais probablement casser.

«J’espère que nous pourrons entrer dans une maison et ramener les enfants à un peu de normalité.

«Je ne sais même pas comment ils s’en sortent parce qu’ils ont tout perdu.

« Quelque chose doit être fait [about the rodent plague]. «

L’armée massive – et dégoûtante – de rongeurs australienne marche maintenant sur Sydney au milieu d’informations choquantes faisant état de personnes mordues dans leur lit.

Ils passent par le salon. Ils vous mordront dans le dos. C’est un cauchemar. Rebekah Ward, infirmière

Des dizaines de millions de souris déchaînées ont déclenché d’horribles infestations s’étendant sur 1000 km de Brisbane à Melbourne.

Ils ont causé des dommages incalculables sur la côte est du pays, décimant les récoltes et se frayant un chemin dans les unités de stockage des aliments.

Les souris ont également envahi les maisons, les écoles et les hôpitaux, car elles prospèrent après de fortes pluies et des périodes de chaleur et de sécheresse qui ont conduit à une récolte exceptionnelle.

«Les gens mettent les pieds de leurs lits dans des seaux ou des pots d’eau.

« Mais les souris grimpent toujours aux rideaux, sautent sur leurs lits et les mordent », a déclaré Xavier Martin, un producteur de céréales de la Nouvelle-Galles du Sud, au Telegraph.

Un site Web MouseAlert financé par le gouvernement montre que les observations ont doublé depuis mars – avec une augmentation des cas à Sydney et dans les environs.

Une vidéo publiée précédemment par Sun Online montrait des souris sortant d’un silo alors que les travailleurs tentaient de le nettoyer.

Le Center for Invasive Species Solutions a déclaré: « Les zones de production de céréales subissent des dommages aux cultures et aux céréales stockées; les entreprises rurales souffrent de dommages causés par les souris qui mâchent des stocks et des fils électriques. »

Xavier Martin a qualifié le programme d’aide gouvernementale de 27 millions de livres de trop peu pour conquérir la population en plein essor.

« Le programme d’aide du gouvernement de l’État est irréalisable, dysfonctionnel et dans des semaines, ce qui n’aide pas les agriculteurs qui ont besoin de soutien en ce moment à faire baisser le nombre de souris et à briser cet horrible cycle implacable », a-t-il déclaré.