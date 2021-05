L’immense armée de rongeurs d’AUSTRALIE marche maintenant sur Sydney au milieu d’informations choquantes faisant état de personnes mordues dans leur lit.

Des dizaines de millions de souris déchaînées ont déclenché d’horribles infestations s’étendant sur 1000 km de Brisbane à Melbourne.

Des dizaines de millions de souris déchaînées ont provoqué d’horribles infestations s’étendant sur 1000 km Crédit: Facebook / NSW Farmers

Une vidéo choquante montrait des souris sortant d’une mangeoire à céréales

Ils ont causé des dommages incalculables sur la côte est du pays, décimant les récoltes et se frayant un chemin dans les unités de stockage des aliments.

Les souris ont également envahi les maisons, les écoles et les hôpitaux, car elles prospèrent après de fortes pluies et des périodes de chaleur et de sécheresse qui ont conduit à une récolte exceptionnelle.

«Les gens mettent les pieds de leurs lits dans des seaux ou des pots d’eau, mais les souris continuent de grimper aux rideaux, sautent sur leurs lits et les mordent», a déclaré Xavier Martin, un producteur de céréales de la Nouvelle-Galles du Sud, au Telegraph.

Un site Web MouseAlert financé par le gouvernement montre que les observations ont doublé depuis mars – avec une augmentation des observations à Sydney et dans les environs.

Channel 10 News Sydney a affirmé que les souris pourraient désormais « marcher vers » la plus grande ville d’Australie pour « envahir » d’ici le mois d’août.

Les experts ont averti que « sans un effort d’appât concerté dans les prochaines semaines, cela pourrait facilement se transformer en un événement de peste de deux ans. »

Les observations de l’énorme armée de souris ont doublé depuis mars Crédit: Facebook / Matt Hansen Real Estate Dubbo

Cette carte montre toute l’étendue de l’armée de souris Crédit: www.feralscan.org.au

Les souris ont envahi les maisons, les écoles et les hôpitaux Crédits: Emma Nalder

Les agriculteurs ont partagé des images et des vidéos virales montrant des souris sortant des mangeoires à céréales et des usines de stockage.

Une vidéo publiée précédemment par Sun Online montrait des souris sortant d’un silo alors que les travailleurs tentaient de le nettoyer.

Les images d’horreur ont été partagées sur Twitter par la journaliste d’ABC Lucy Thackray, qui a déclaré qu’il avait commencé à « pleuvoir des souris ».

«Même si les grains sont en silos, les souris peuvent y accéder», a-t-elle tweeté.

Le Center for Invasive Species Solutions a déclaré: « Les zones de production de céréales subissent des dommages aux cultures et aux céréales stockées; les entreprises rurales souffrent de dommages causés par les souris qui mâchent des stocks et des fils électriques. »

Il a ajouté: « Les communautés rurales subissent des niveaux élevés de stress en raison de la présence constante de souris. »

M. Martin a déclaré que les agriculteurs abandonnaient certains enclos, révélant que le programme d’aide gouvernementale de 27 millions de livres sterling annoncé la semaine dernière n’aidait pas.

« Le programme d’aide du gouvernement de l’État est irréalisable, dysfonctionnel et dans des semaines, ce qui n’aide pas les agriculteurs qui ont besoin de soutien en ce moment à faire baisser le nombre de souris et à briser cet horrible cycle implacable », a-t-il déclaré.

L’invasion des rongeurs a été déclenchée par une récolte exceptionnelle de flics Crédits: Foxearth Farm

Les agriculteurs ont partagé des images et des vidéos virales des rongeurs Crédit: Facebook / NSW Farmers

Les souris ont causé des dommages incalculables sur la côte est du pays Crédit: Facebook / NSW Farmers

«Après plus de huit mois de lutte contre l’augmentation du nombre de souris, les agriculteurs attendent toujours l’aide du gouvernement de l’État pour toucher le sol et offrir un soutien pratique à notre communauté agricole.

Le gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud a obtenu 5000 litres de bromadiolone, un poison pour rongeurs, offrant de le fournir gratuitement une fois que les autorités fédérales ont approuvé son utilisation.

Cependant, certains agriculteurs s’inquiètent de ses effets possibles sur leur bétail.

Et les écologistes ont averti que la toxine tuerait probablement les animaux qui se nourrissent de souris comme les aigles, les serpents et les hiboux.

Des chercheurs australiens travaillent également sur une étude sur la manière dont les gènes peuvent être modifiés en toute sécurité pour rendre les souris femelles infertiles.

On estime que les infestations ont causé des dommages d’au moins 50 millions de livres sterling aux cultures en Nouvelle-Galles du Sud.

Cependant, M. Martin, vice-président de la NSW Farmers Association, a déclaré que le total des dommages « dépassera facilement un milliard de dollars (550 millions de livres sterling) ».

« Les gens ne plantent pas d’orge, de canola, de haricots, de pois chiches. L’industrie de l’abeille souffre également du fait que le canola n’est pas planté », a-t-il déclaré.