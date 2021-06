Peste de la souris en Australie – Des centaines de détenus ÉVACUÉS alors qu’une armée de rongeurs imparable se fraye un chemin en prison

L’armée de rongeurs implacable d’AUSTRALIE a envahi l’une des plus grandes prisons du pays et forcé l’évacuation de centaines de détenus.

Au moins 420 prisonniers et 200 membres du personnel d’une prison de la prison de la Nouvelle-Galles du Sud sont déplacés pour leur propre sécurité alors que le pays continue d’être en proie à la pire invasion de souris depuis des décennies.

L’évacuation permettra aux autorités de réparer le câblage électrique rongé et d’éliminer les souris mortes et en décomposition[/caption]

Des dizaines de souris déchaînées ont rongé les panneaux de plafond et le câblage d’une prison de la Nouvelle-Galles du Sud, incitant les autorités à réduire les opérations de réparation.

Le commissaire aux services correctifs de la Nouvelle-Galles du Sud, Peter Severin, a déclaré que l’évacuation permettrait au centre correctionnel de Wellington d’être « nettoyé en profondeur » et le bâtiment mâché d’être réparé.

Il a déclaré: «La santé, la sécurité et le bien-être du personnel et des détenus sont notre priorité numéro un, il est donc important pour nous d’agir maintenant pour effectuer les travaux de remédiation vitaux.

« Les souris ont endommagé le câblage interne et les panneaux de plafond.

« Le personnel de Wellington a fait un travail incroyablement bon dans la gestion des effets de la peste des souris, mais nous devons franchir cette étape maintenant.

Les souris ont endommagé le câblage interne et le panneau de plafond

« Je remercie l’équipe de Wellington pour son engagement continu envers son travail pendant cette période difficile. »

Le commissaire adjoint aux services correctionnels pénitentiaires, Kevin Corcoran, a déclaré: «Nous voulons faire cette refonte une fois, et nous voulons qu’elle soit faite correctement, ce qui signifie que nous chercherons des moyens d’atténuer les effets de fléaux similaires à l’avenir.»

Des millions de souris ont causé des ravages dans la région céréalière de l’État le plus peuplé d’Australie pendant des mois, dévorant les récoltes et les meules de foin et envahissant les maisons, les entreprises, les écoles, les hôpitaux et les prisons.

La plainte la plus courante au sujet de la peste est une odeur toujours présente d’urine de souris et de chair en décomposition.

Les gens rapportent avoir été mordus par des souris au lit.

Les carcasses de souris et les excréments dans les gouttières des toits polluent les réservoirs d’eau des agriculteurs et causent des maladies.

Les épidémies surviennent généralement lorsque la pluie succède à plusieurs années de sécheresse.

La peste actuelle est la pire dont beaucoup se souviennent dans certaines régions.

Le chercheur du gouvernement sur la souris, Steve Henry, a déclaré que le nombre de souris avait commencé à plafonner, car l’espèce cesse toujours de se reproduire pendant l’hiver de l’hémisphère sud.

Les agriculteurs australiens ont dû mettre les pieds de leurs lits et de leurs tables dans des seaux d’eau pour empêcher les souris de grimper[/caption]

Les experts disent que les agriculteurs font face à plus de 550 millions de livres sterling de dommages à leurs cultures[/caption]

Les autorités poussent les régulateurs à approuver une substance toxique connue pour tuer les souris. Il est également dangereux pour les animaux d’élevage[/caption]

Les rongeurs ont mangé des fils électriques[/caption]

Des rats mâchant des câbles ont provoqué l’incendie de cette maison à Narrabri, en Nouvelle-Galles du Sud[/caption]

Les rats ont construit ce nid sous le capot d’une voiture[/caption]