Peshawar, la ville des fleurs, devient l’épicentre de la violence

PESHAWAR, Pakistan (AP) – Peshawar au Pakistan était autrefois connue comme «la ville des fleurs», entourée de vergers de poiriers, de coings et de grenadiers. C’était une ville commerçante, située aux portes d’une vallée de montagne clé reliant l’Asie du Sud et l’Asie centrale. Mais au cours des quatre dernières décennies, il a fait les frais de la montée du militantisme dans la région, alimentée par les conflits dans l’Afghanistan voisin et les jeux géopolitiques des grandes puissances. Mardi, la ville d’environ 2 millions d’habitants était sous le choc après l’une des attaques militantes les plus dévastatrices du Pakistan depuis des années. Un jour plus tôt, un kamikaze avait déclenché une explosion dans une mosquée à l’intérieur du principal complexe de police de la ville, tuant au moins 100 personnes et en blessant au moins 225, principalement des policiers. États-Unis. “Ce que vous semez, vous le récolterez”, a déclaré Abdullah Khan, un analyste principal de la sécurité. guerre avec Moscou, rejoignant la lutte contre l’invasion soviétique de l’Afghanistan voisin en 1979. Peshawar – à moins de 30 kilomètres (20 miles) de la frontière afghane – est devenue le centre où la CIA américaine et l’armée pakistanaise ont aidé à former, armer et financer les moudjahidines afghans combattre les Soviétiques. La ville a été inondée d’armes et de combattants, dont beaucoup étaient des militants islamiques purs et durs, ainsi que de centaines de milliers de réfugiés afghans. Des militants arabes y ont également été attirés par la lutte contre les Soviétiques, dont le rejeton d’une riche famille saoudienne, Oussama ben Laden. C’est à Peshawar que Ben Laden a fondé al-Qaïda à la fin des années 1980, en s’associant au vétéran militant égyptien Ayman al-Zawahri. Les Soviétiques se sont finalement retirés vaincus d’Afghanistan en 1989. Mais l’héritage de militantisme et de résistance armée que les États-Unis et le Pakistan ont alimenté contre eux est resté. “Après le retrait russe d’Afghanistan dans les années 1980, les Américains ont abandonné les moudjahidines, les Américains nous ont même abandonnés, et depuis, nous en payons le prix”, a déclaré Mahmood Shah, ancien brigadier de l’armée pakistanaise et analyste principal de la sécurité. Les moudjahidines ont plongé l’Afghanistan dans la guerre civile dans une lutte sanglante pour le pouvoir. Pendant ce temps, à Peshawar et dans une autre ville pakistanaise, Quetta, les talibans afghans ont commencé à s’organiser, avec le soutien du gouvernement pakistanais. Finalement, les talibans ont pris le pouvoir en Afghanistan à la fin des années 1990, au pouvoir jusqu’à ce qu’ils soient évincés par l’invasion américaine de 2001 à la suite des attentats du 11 septembre d’Al-Qaïda aux États-Unis. Pendant la guerre américaine de près de 20 ans contre l’insurrection talibane en Afghanistan. , des groupes militants ont fleuri dans les régions tribales du Pakistan le long de la frontière et autour de Peshawar. Comme les talibans, ils ont trouvé racine parmi les Pachtounes ethniques qui constituent la majorité dans la région et dans la ville. Certains groupes ont été encouragés par les agences de renseignement pakistanaises. Mais d’autres ont tourné leurs armes contre le gouvernement, irrités par les lourdes mesures de répression sécuritaires et par les fréquentes frappes aériennes américaines dans la région frontalière visant al-Qaïda et d’autres militants. Le chef des groupes antigouvernementaux était les talibans pakistanais, ou Tahreek-e Taliban-Pakistani, ou TTP. À la fin des années 2000 et au début des années 2010, il a mené une brutale campagne de violence dans tout le pays. Peshawar a été le théâtre de l’une des attaques les plus sanglantes du TTP en 2014, contre une école publique gérée par l’armée qui a tué près de 150 personnes, pour la plupart des écoliers. L’emplacement de Peshawar en a fait pendant des siècles un carrefour clé entre l’Asie centrale et le sous-continent indien. L’une des plus anciennes villes d’Asie, elle se dresse à l’entrée du col de Khyber, la route principale entre les deux régions. Cela a été une source de sa prospérité commerciale et l’a mise sur la voie d’armées allant dans les deux sens, des empereurs moghols aux impérialistes britanniques. Une lourde offensive militaire a largement réprimé le TTP pendant plusieurs années et le gouvernement et les militants ont finalement conclu une trêve difficile. Peshawar a fait l’objet d’un contrôle de sécurité sévère, avec des points de contrôle parsemant les routes principales et une forte présence de policiers et de troupes paramilitaires. Les attaques du TTP, cependant, ont de nouveau augmenté depuis le retour au pouvoir des talibans afghans à Kaboul en août 2021 au milieu du retrait des États-Unis et de l’OTAN de ce pays. Les talibans pakistanais sont distincts mais alliés au groupe afghan, et les responsables pakistanais accusent régulièrement les talibans afghans de donner carte blanche au TTP pour opérer depuis le territoire afghan. Avant l’attentat-suicide de lundi, Peshawar avait connu une augmentation des attaques à petite échelle visant la police. Dans un autre débordement du conflit afghan, la filiale régionale du groupe État islamique a attaqué la principale mosquée chiite de Peshawar en mars 2022, tuant plus de 60 personnes. Shah, l’ancien officier, a averti que d’autres attaques du TTP pourraient suivre et a déclaré que le Pakistan devait engager les talibans afghans et faire pression sur eux pour qu’ils expulsent le TTP ou s’assurent qu’il ne lance pas d’attaques depuis le territoire afghan. “Si nous voulons avoir la paix au Pakistan, nous devons parler au TTP en position de force avec l’aide des talibans afghans”, a-t-il déclaré. “C’est la meilleure solution viable pour éviter plus de violence.” ___Ahmed a rapporté d’Islamabad.