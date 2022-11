Peser les nouvelles approches de traitement de la maladie de Crohn et de la colite ulcéreuse

Avec de nombreuses options disponibles, il est important de travailler avec votre médecin pour essayer de nouveaux traitements.

La maladie intestinale inflammatoire (MII), qui comprend la maladie de Crohn (MC) et la colite ulcéreuse (CU), est une affection qui implique une inflammation du tube digestif. Au cours des dernières années, options de traitement pour les MII se sont rapidement développés. L’objectif de ces nouveaux traitements est d’améliorer le contrôle de l’inflammation dans l’intestin, ce qui peut grandement améliorer la qualité de vie des patients.

Options de médicaments pour les MII

5-aminosalicylates : Cette classe de médicaments contient de l’acide 5-aminosalicylique, qui agit pour réduire l’inflammation dans l’intestin. La sulfasalazine et la mésalamine (disponibles sous forme orale et rectale) sont souvent prescrites aux patients atteints de CU ou de MC légère du côlon, mais sont particulièrement utiles chez les patients présentant une inflammation limitée au rectum et au côlon sigmoïde. Les aminosalicylates sont généralement bien tolérés, mais il est important que les tests sanguins (y compris ceux de la fonction rénale) soient surveillés de près tous les quelques mois pendant la prise du médicament.

Produits biologiques : Ces médicaments ciblent des protéines et des voies spécifiques pour réduire l’inflammation dans les MII. Les produits biologiques, qui étaient historiquement réservés aux cas graves, sont désormais souvent une approche de première intention pour les patients atteints de MC et de CU. Cette classe de médicaments est un domaine de recherche en développement rapide, avec plusieurs essais cliniques en cours et des agents nouvellement approuvés.

Thérapies anti-TNF alpha : Ces médicaments bloquent une protéine appelée facteur de nécrose tumorale (TNF) pour réduire l’inflammation et sont utilisés à la fois chez les patients atteints de MC et de CU. L’infliximab et l’adalimumab sont quelques exemples de médicaments anti-TNF. Avec les thérapies anti-TNF alpha, vous aurez besoin de tests sanguins fréquents pour suivre votre réponse au traitement. De plus, une approche appelée suivi thérapeutique médicamenteuxoù les concentrations de médicaments dans le sang sont mesurées, peuvent être utilisées pour adapter la posologie des médicaments aux besoins d’un patient.

Anti-IL-12/23 : Ces thérapies réduisent l’inflammation intestinale en inhibant des protéines pro-inflammatoires spécifiques appelées interleukine-12 et interleukine-23. L’ustekinumab est approuvé par la FDA pour traiter à la fois la CU et la MC. Le risankizumab a été approuvé par la FDA en juin 2022 pour traiter la MC modérée à sévère ; des essais cliniques pour évaluer son utilité dans la CU sont en cours.

Anti-intégrine : Ces médicaments empêchent les globules blancs responsables de l’inflammation de pénétrer dans le tractus gastro-intestinal. Le védolizumab s’est avéré être un traitement efficace et bien toléré chez les patients atteints de MII. Le natalizumab a été approuvé pour traiter la MC modérée à sévère, mais il est moins couramment utilisé en raison de son profil d’effets secondaires.

Petites molécules: Cette nouvelle classe de médicaments utilise des molécules suffisamment petites pour pénétrer facilement dans les cellules afin de modifier différentes voies inflammatoires dans le corps. L’un des avantages de ces traitements est qu’ils sont administrés par voie orale et peuvent donc être plus pratiques pour les patients.

Inhibiteurs de JAK : Ces thérapies interfèrent avec l’activité des Janus kinases (JAK), qui fonctionnent normalement pour stimuler la réponse inflammatoire du corps. Le tofacitinib a été approuvé pour le traitement de la CU modérée à sévère et est à l’étude dans la MC. L’upadacitinib s’est avéré avoir un taux de rémission clinique élevé dans la CU et a été approuvé par la FDA en mars 2022.

Modulateurs récepteurs S1P : Cette classe de médicaments bloque le récepteur d’une molécule de graisse de signalisation appelée S1P, afin de réduire l’inflammation et la réponse immunitaire. L’ozanimod a été approuvé en mai 2021 pour le traitement de la CU modérée à sévère.

Corticostéroïdes: L’utilisation de corticostéroïdes oraux tels que la prednisone était autrefois un pilier du traitement des MICI, mais est maintenant généralement réservée à une utilisation à court terme pour les patients présentant des symptômes de poussée active. Ces médicaments sont associés à un risque accru d’infection, de caillots sanguins, d’amincissement des os et d’hyperglycémie, entre autres effets secondaires défavorables. Un type spécifique de corticostéroïde oral appelé budésonide est principalement libéré dans le tractus gastro-intestinal et est associé à moins d’effets indésirables.

Immunomodulateurs: Ces médicaments réduisent l’inflammation du tractus gastro-intestinal en supprimant le système immunitaire et peuvent être efficaces pour traiter à la fois la MC et la CU. L’azathioprine, le méthotrexate, la 6-mercaptopurine, le tacrolimus et la cyclosporine en sont quelques exemples. Cependant, leur utilisation comme traitement primaire diminue en raison d’effets secondaires indésirables tels que la suppression de la moelle osseuse, le risque accru de certains cancers du sang, les lésions hépatiques et l’intolérance gastro-intestinale.

Parfois, ces médicaments sont utilisés à des doses plus faibles en association avec des médicaments biologiques afin d’optimiser l’efficacité du traitement et de prévenir le développement d’anticorps anti-médicaments contre les médicaments biologiques. Les patients qui prennent ces médicaments nécessitent des tests sanguins réguliers pour le suivi.

Quel traitement me convient?

Les plans de traitement des MII sont complexes et sont personnalisés pour chaque patient. Vos antécédents médicaux, la gravité et l’emplacement de la maladie, le type de MII et la réponse aux traitements antérieurs sont quelques-uns des nombreux facteurs permettant de décider quel médicament vous convient le mieux.

Pour évaluer votre traitement, votre médecin continuera d’utiliser une combinaison de vos symptômes, analyses de sang, analyses de selles, imagerie et endoscopie (endoscopie haute et/ou coloscopie) pour déterminer si votre traitement fonctionne ou nécessite des ajustements. Parfois, cela signifie modifier la posologie ou la fréquence de votre médicament actuel, ajouter un deuxième médicament ou commencer un autre type de traitement. L’objectif est de trouver les bons médicaments pour vous à long terme et d’obtenir une rémission clinique.

Que se passe-t-il si je ne peux pas payer mon traitement recommandé ?

Il existe plusieurs options pour réduire le coût des traitements des MICI. Votre médecin peut travailler avec vous pour voir si le fabricant du médicament propose programmes d’aide financière aux patients qui fournissent des médicaments à prix réduit. De plus, votre médecin peut travailler avec votre compagnie d’assurance pour prescrire des biosimilaires plus abordables (médicaments ayant une structure, une fonction et une efficacité clinique similaires à celles des médicaments biologiques standard).

Dans certains cas, l’omission de doses de médicament peut entraîner le développement d’anticorps anti-médicament, ce qui peut rendre un patient vulnérable à des réactions allergiques graves lorsque le médicament est redémarré. De plus, les lacunes en matière de médicaments peuvent rendre les patients atteints de MICI plus vulnérables aux poussées et aux complications, y compris la chirurgie et l’hospitalisation. Pour ces raisons, il est important de travailler avec votre médecin, votre compagnie d’assurance et le fabricant de tout médicament que vous prenez afin de minimiser les écarts dans le dosage des médicaments.

La maladie de Crohn et la colite ulcéreuse sont des maladies chroniques qui durent toute la vie. Cependant, lorsque la rémission est atteinte, la plupart des gens ont une excellente qualité de vie. De plus, l’évolution des symptômes de chaque patient est unique. Si vous êtes préoccupé par le coût ou la sécurité des médicaments, ou si vous envisagez d’arrêter vos médicaments, contactez votre médecin pour discuter d’une solution personnalisée pour vous.